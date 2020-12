LE PREMIER MINISTRE ABDELAZIZ DJERAD AFFIRME : ‘’Arrivée à nos frontières de l'entité israélienne’’

En effet, le premier ministre s’est renchérit encore une fois qu’il y a une volonté réelle qui ne fait plus de doute, de l'arrivée à nos frontières de l'entité israélienne" dans une claire allusion au processus de normalisation encours entre le Maroc et Israël, annoncé jeudi par le président américain Donald Trump. Devant ces nouveaux développement géostratégique dans la région, le Premier ministre appelle à l'union sacrée des algériens, les invitant à régler les problèmes intérieurs dans la solidarité, la fraternité et la bienveillance, afin, ajoute t-il, de trouver le bon chemin pour sortir de la crise" Devant les risques potentiels crées par cette situation nouvelle, Abdelaziz Djerad s'adresse "aux citoyens, la classe politique dans son ensemble, les élites politiques pour faire front afin de défendre la stabilité du pays". Par ailleurs, le premier ministre, Abdelaziz Djerad, s’est exprimé, samedi au sujet de la situation épidémique en Algérie. En effet, le premier ministre a affirmé que « l’Algérie a pu maîtriser les différentes phases de l’épidémique du coronavirus », et a révélé, dans ce même sens, que « beaucoup de décisions prises en Algérie, dans le cadre de la lutte contre la pandémie, on été reprises par d’autres pays ». M. Djerad a pointé de doigt « les mensonges et les rumeurs qui circulent », et a appelé « à la solidarité et à la confiance pour sortir de cette crise ». A rappeler que le premier ministre, Abdelaziz Djerad a affirmé, vendredi à l’occasion de la commémoration du 60e anniversaire de manifestations du 11 décembre 1960, que "l’Algérie de demain aspire à maintenir sa mémoire vivante et à faire de son histoire un modèle pour les générations futures". "60 ans après les manifestations du 11 décembre 1960, un référendum populaire sur l’indépendance qui a donné un nouvel élan à la guerre de libération. Des manifestions qui ont eu un écho à travers le monde et qui ont fait entendre à l’ONU la voix du peuple qui a défendu son identité et fait avorter les plans colonialistes", a écrit M. Djerad dans un tweet . 'L’Algérie de demain aspire à maintenir sa mémoire vivante et à faire de son histoire un modèle pour les générations futures, pour que nul n'oublie..", a ajouté le Premier ministre. Les manifestations du 11 décembre 1960 ont été un véritable tournant dans la lutte pour la libération de l’Algérie, rendant la voix du peuple plus audible au niveau international et invalidant définitivement les thèses des défenseurs d'une Algérie française.