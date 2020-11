LE PREMIER MINISTRE ABDELAZIZ DJERAD A REAGI SAMEDI : Plusieurs wilayas touchées par des incendies

Samedi, Djerad a écrit sur son compte facebook la détermination du gouvernement à faire face aux incendies «en procédant au reboisement, arbre par arbre » a-t-il promis, avant de prévenir que si ces sinistres avaient pour origine des mains criminelles, «nous serons implacables avec leurs auteurs», a souligné le Premier ministre. Pour rappel, les wilayas de Béjaia, Mostaganem, Médéa, Boumerdès, Tlemcen et Tizi Ouzou ont également enregistré durant la même période de référence des départs de feux à des degrés moins. Dans la région de Gouraya (Tipaza), pas moins de 12 villages sont encerclés par les flammes d'incendies. Les éléments de la protection civile continuent samedi matin de lutter contre les incendies dans au moins quatre wilayas à savoir Tipaza, Chlef,Blida et Sidi Bel Abbès alors que dans les autres wilayas la situation est maîtrisée. Les vents forts qui affectent ces régions théâtre de ces incendies rendent le travail des sapeurs pompiers plus difficile. En effet, quatre personnes ont péri dans des incendies à Chlef et à Tipasa dont deux enfants en bas âge entre la nuit de jeudi à vendredi matin, a annoncé la Protection civile. Deux enfants en bas âge ont péri vendredi soir dans un incendie qui s'est déclaré dans le domicile parental à Oum Drou (6 km à l'est de Chlef) et, a annoncé la cellule de communication de la direction de wilaya de la Protection civile. La même source a précisé que les deux enfants, âgés de 2 ans et 4 ans, sont morts dans l'incendie qui s'est déclaré aux environs de 19h40 au domicile de leurs parents, au lieu dit ''El B'sakra'', dans la commune d'Oum Drou. L'incendie aurait été provoqué par un court-circuit dans la chambre où étaient les deux victimes, alors que leurs parents étaient absents. Les corps des deux enfants ont été évacués vers la morgue de l'hôpital de Chlef, et l'incendie a été éteint par les éléments de la protection civile, ajoute-t-on de même source. Une enquête a été ouverte par les services concernés pour déterminer les causes de cet incident. Par ailleurs, deux personnes encerclées jeudi soir à Gouraya (Tipasa) par les flammes d'un incendie qui s'est déclaré dans un poulailler ont trouvé la mort, ainsi que plusieurs victimes asphyxiées par la fumée de grands incendies qui se sont propagés à des régions peuplées, a appris l'APS de sources médicales. Ces feux qui se sont étendus à des régions peuplées en raison des conditions climatiques marquées par de fortes rafales de vent, ont causé la mort de deux personnes "B M" et "K B" travaillant dans un poulailler dans le douar de Mhaba, la région la plus touchée", précise la même source. Les services de la protection civile ont transféré les deux corps calcinés vers l'hôpital de Gouraya qui a accueilli également un nombre important de victimes asphyxiées et "légèrement blessées". "Toutes les équipes médicales ont été mobilisées pour la prise en charge des victimes", souligne l'administration ajoutant que "le directeur de la santé s'est rendu sur place pour s'enquérir de la prise en charge des patients".