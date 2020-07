LE PREMIER MINISTRE A SIDI BEL ABBES : ‘’Encourager l'implication des jeunes dans le travail’’

Le premier ministre hôte de la Mekerra a entamé son périple à partir de l'entreprise de transformation de marbre, à Sidi Ali Benyoub, du groupe Hasnaoui, étendue sur une superficie de 30 ha. Sur les lieux, Mr Djerrad a tenu à lancer des appels à l'encontre des autorités locales pour favoriser et encourager l'implication des jeunes dans le monde associatif et du travail et les intégrer dans la nouvelle société, en leur permettant de prendre part à l'édification d'une nouvelle République. Il a marqué ensuite un arrêt au niveau d'une exploitation arboricole, sise à Tabia et spécialisée dans l'exportation des pommes et abricots. " Mon objectif premier, a-t-il lancé, est de soutenir le secteur agricole qui demeure une ressource inépuisable, de façon à lui permettre d'être un chef de file dans la création d'emplois et l'innovation ". Le premier ministre devait rallier Djouaher, une petite localité choisie comme étant une référence des zones d'ombre. Il devrait y présider ensuite l'opération de la mise en service du réseau du gaz de ville. L'étape suivante serait la rocade Nord-ouest et tout précisément la cité des 1200 logements AADL, attendue à être baptisée au nom du Chahid Berrich Omar avant d'aller s'enquérir des conditions sanitaires au sein du centre de lutte contre le cancer qu'il devrait baptiser au nom du défunt moudjahid Tidjani Haddam. Une cérémonie de remise des clés de 1200 logements publics locatifs et 120 logements LPA et autres attestations d'aides à l'habitat rural.