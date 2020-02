LE POISSON MIS EN CAUSE : Fermeture de 4 restaurants universitaires à Tiaret

Ce jeudi 6 février 2020, deux organisations estudiantines ont catégoriquement fermé 4 restaurants universitaires à Tiaret, interdisant aux centaines d’étudiants tout accès, apprend-on auprès de sources généralement bien informées qui ajoutent qu’il s’agit des restaurants universitaires de Karman 1, Karman 2,Karman 3 et de la résidence universitaire de Sougueur. Les 2 organisations estudiantines revendiquent l'approvisionnement en poisson ‘’sardine’’ et refusent les autres qualités de poissons, en signalant que les camions frigorifiques bourrés de poissons ont été sommés de faire demi-tour. Cependant, deux autres résidences universitaires, à savoir : "Assia Kebir" pour filles et la résidence universitaire «Général Khellil Hebib", ont été approvisionnées en poissons, refusés par les organisations estudiantines qui ont déclaré qu'ils ont plein droit au choix de la qualité du poisson. Certaines sources responsables nous ont confié que le fournisseur est dans l'obligation d'approvisionner les résidences universitaires avec 3 espèces de poissons, à savoir :Bouga, sardine et surale comme indiqué dans le cahier de charges. Dans le même contexte, certains milieux s’inquiètent du diktat de certaines organisations universitaires qui veulent "plier «les mains à certains fournisseurs, un mobile qui a laissé les facultés et les résidences universitaires, otages aux appétits de certaines organisations estudiantines qui usent de violence et ferment les restos privant des milliers d’étudiantes et d’étudiants de leurs repas. A ce titre, des milliers d’étudiants revendiquent l'application de la loi et de la réglementation pour mettre fin aux agissements de certaines organisations estudiantines qui veulent mettre main basse sur l'université " Ibn-Khaldoun. Nous y reviendrons.