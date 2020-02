LE PLAN D'ACTION DU GOUVERNEMENT A L’APN : Djerrad face aux députés

En effet, les députés procèderont aujourd’hui, au débat général du plan d'action du Gouvernement, après l'écoute de l'exposé du Premier ministre. Notons que le débat se poursuivra, mercredi, par les interventions des présidents des groupes parlementaires. Dans son préambule, le plan d'action du gouvernement dresse un état des lieux, en relevant, d'abord, que le peuple algérien "dans un formidable sursaut, historique, caractérisé par un pacifisme hors du commun", a exprimé et affirmé "sa forte aspiration pour le changement, la démocratie, la justice sociale et l'Etat de droit". Ces valeurs fondamentales, est-il souligné, sont "à la base" des besoins exprimés par les Algériens et les Algériennes qui sont sortis pacifiquement, le 22 février 2019, pour "mettre fin aux errements du pouvoir d'alors et demander une refonte de la gouvernance de l'Etat allant dans le sens d'une réelle démocratie qui permet au peuple d'être la source unique de tous les pouvoirs". Le préambule met en évidence, ensuite, une crise multidimensionnelle issue de "dérives successives" dans la gestion des affaires publiques et d'une "mainmise de forces occultes et extraconstitutionnelles sur les leviers de la décision politique", ayant eu pour conséquence une "corruption érigée en système de gouvernance" et faisant peser des "menaces majeures" sur la souveraineté nationale. Si les réformes politiques sont déclinées comme une urgence préalable pour en finir avec « les errements » de l’ancien système afin de remettre le pays sur les rails de la légitimité institutionnelle, la politique économique reste quant à elle le "fer de lance" de l'action du gouvernement qui ambitionne, à travers le présent plan d'action, de créer les mécanismes pour la relance du développement et l'émergence d'une économie diversifiée, créatrice d'emplois et de richesses et "libérée du carcan bureaucratique qui étouffe non seulement les entreprises mais qui bloque, également, la capacité de notre économie à croitre durablement". A noter que la séance de jeudi sera consacrée aux réponses du Premier ministre aux questions posées par les députés tout au long du débat et au vote du plan d'action du Gouvernement, conclut le document.