LE PHENOMENE EST DE RETOUR : 92 harraga dont 30 Marocains interceptés au large d'Oran

Après un recul du nombre des personnes qui tentent l’aventure périlleuse de la mer, le phénomène semble de retour, Selon nos sources, la dernière vague de harraga en date a été interceptée sur les côtes de l’ouest algérien. En effet, pas moins de 92 personnes candidates à l’émigration clandestine ont été interceptées par les unités du groupement territorial des gardes côtes, dans deux différentes opérations menées au large de la wilaya d’Oran. La première tentative a été déjouée au nord-ouest de Cap Falcon, à Aïn El Turck, alors que la seconde a été opérée au nord du port d’Oran, apprend on de sources proches du corps de sécurité et diffusé sur les réseaux sociaux. La première opération concerne 42 candidats à l’émigration clandestine, tous algériens dont un handicapé moteur, qui étaient à bord d’un semi rigide avec moteur. Ils ont été interceptés à 11 miles au Nord-ouest de Cap Falcon (Aïn El Turck), a précisé la même source. La deuxième opération a touché 50 candidats à l’émigration clandestine, parmi eux deux Algériens et 30 ressortissants marocains, qui étaient à bord d’une embarcation en polyester. Ils ont été interceptés à quatre miles au nord du port d’Oran par les gardes côtes, en patrouille en mer. Ces harraga ont été tous présentés à la gendarmerie nationale territorialement compétente après les formalités d’usage, a relevé la même source.