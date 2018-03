LE PETROLE REBONDIT : Le Brent, au-dessus des 65 dollars

Les cours du pétrole coté à New York et à Londres ont terminé en forte hausse vendredi après deux séances de recul marqué, les courtiers retrouvant de l’appétit pour les actifs à risque dans le sillage de Wall Street. Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mai a fini à 65,49 dollars sur l’Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en hausse de 1,88 dollar par rapport à la clôture de jeudi. Sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril de “light sweet crude” (WTI) pour le contrat d’avril a gagné 1,92 dollar, à 62,04 dollars. Le dollar reculait un peu face à un panier de devises étrangères, une baisse de la devise américaine rendant moins onéreux et donc plus attractifs les achats de matières premières libellés en dollars pour les investisseurs munis d’autres devises. A Wall Street, les trois principaux indices progressaient de plus de 1,5% peu avant la clôture, grâce à un rapport encourageant sur l’emploi aux Etats-Unis.