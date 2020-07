LE PDG DE ‘’SADEG’’ A MOSTAGANEM : Des inaugurations et une redynamisation des projets en cours

Au premier point de cette visite, le PDG de la SADEG a mis en service le projet de fourniture en gaz naturel de 2498 logements dans la commune d'Achâacha a déclaré à cet égard, apprécier que 29 des 32 Communes de la wilaya de Mostaganem sont raccordées au gaz de la ville, soit un taux de couverture de plus de 91% ajoutant que des travaux sont en cours pour approvisionner également les zones reculées, et en particulier les zones d'ombre. Dans son périple, la délégation a inauguré la mise en service de la distribution en gaz domestique et ce au niveau du « Douar Dradeb » les 700 logements de cette bourgade, de la Commune de Fornaka. Accompagné du Wali et son staff, le PDG de la SADEG, a également visité la centrale électrique de la « zone Sonaghter », à quelques encablures du côté Est de la ville de Mostaganem, sur sa frange maritime, où il s’est enquit sur le projet et les travaux réalisés. Il a appelé au renforcement des chantiers de réalisation et lever toutes les contraintes pour que le projet de cette stratégique centrale électrique soit achevé et livré en 2022. Il est à rappeler que ladite station a une capacité de production en énergie électrique de plus de 1 450 MW, la plaçant ainsi au premier rang national. Le dernier point de cette visite a permis à la délégation, de s’arrêter sur le projet de réalisation d'un transformateur électrique d'une capacité de 60/30 kV dans la région de Haciane. A noter que l’objectif de cet équipement nouveau est d’améliorer la qualité et la continuité des services fournis aux citoyens dans six Communes de la Daïra de Aïn-Nouissy, Bouguirat et Mesra, touchant par là, quelque 24139 foyers. Le PDG a insisté sur la nécessité de réceptionner ce projet dans les délais prévus, ce qui permettrait de soulager la pression qui est exercée sur le transformateur à câble (la région côtière Ouest) d'une part, et la « zone industrielle de Bordjia » ainsi que les zones d'activités voisines d'autre part. Lors de cette visite, le programme d'investissement pour le développement des réseaux de transport d'électricité 2020-2027 a été présenté, sachant qu’il vise à permettre une augmentation de l'énergie électrique à quelque 160 mégawatts supplémentaires en plus des 860 mégawatts ,actuellement disponibles .Dans le même contexte, le programme prévoit également l’extension du réseau électrique avec la réalisation de 277 km de nouvelles lignes électriques, au cours des sept (07) années à venir, lesquelles viendront renforcer les 459 km qui existent ,actuellement.