LE PARQUET ANNONCE LES RESULTATS DE L’AUTOPSIE : L'enfant Hassani Yanis a été tué

Le Parquet du tribunal de Draâ El Mizan (à l'ouest de la wilaya de Tizi Ouzou) a affirmé que les résultats d'autopsie faite sur la dépouille de l'enfant Hassani Yanis, dont le corps sans vie retrouvé vendredi dans la forêt d'Ighil Mouho suite à sa disparition depuis mardi dernier, ont révélé que la cause de son décès est due à "une asphyxie mécanique". "Le parquet de la République près le tribunal de Draa El Mizan informe l'opinion publique qu'en date du 02/12/2020, la disparition de l'enfant Hassani Yanis, âgé de 4 ans, dans la région d'Ighil Mouho, village d'Abouhran (commune de Draâ El Mizan) a été signalée aux services de la Gendarmerie nationale. Après recherches et investigations, le corps sans vie de l'enfant a été retrouvé en date du 04/12/2020 dans la forêt d'Aguemoun dans le village d'Abouhran, où le procureur de la République, accompagné du médecin légiste et des éléments de la police judiciaire, se sont rendus sur les lieux pour accomplir les mesures nécessaires", lit-on dans le communiqué. Le parquet a ordonné "l'autopsie et la prise d'échantillons biologiques ayant conclu à la compatibilité des empreintes génétiques de l'enfant avec son père", note le communiqué. "A 14h00, le parquet a indiqué que le rapport du médecin légiste relatif à l'autopsie a conclu que la mort de l'enfant a été causée par une pression externe sur l'os profond du côté gauche du cou. La fracture de l'os "C4" de la colonne vertébrale a conduit à une asphyxie mécanique provoquant une mort directe", a fait savoir la source, ajoutant que "des blessures visibles ont été découvertes sur le corps de la victime et qui pourraient être liées à des morsures d'animaux". Selon le parquet, "l'enquête préliminaire se poursuit toujours", conclut la source.