LE NOUVEAU WALI D’ORAN PREND SES FONCTIONS : ‘’La priorité à l’élection présidentielle et aux logements’’

L'ex-wali d'Oran, M. Mouloud Chérifi a salué les oranais pour s'exprimer dans un court discours, où il a énuméré son passage des deux années et deux mois à la wilaya d’Oran, n'a ménagé aucun effort pour la réussite totale des différents projets de développement local de la wilaya d'Oran, qui a t-il dit à mis toutes ses expériences et son savoir-faire pour les réaliser dans les temps prévus, et ce, dans tous les secteurs confondus, notamment l'habitat, l'hydraulique, la santé et le sport. Ensuite, les deux walis ont signé le registre des passations de consignes. Lors de sa courte allocution, M. Djellaoui Abdelkader a rassuré les présents qu’il ne ménagera aucun effort pour mettre toute l’expérience qu’il a acquis lors de l’exercice de sa fonction de wali, dans les wilayas du pays notamment à Djelfa et Ouargla au profit de la wilaya d’Oran. Le nouveau wali d’Oran dévoilera, même brièvement, une première feuille de route qui s’articule autour de quatre points. Sa mission consistera à assurer, d’abord, le meilleur déroulement possible de la prochaine élection présidentielle du 12 décembre et cela, tout le monde l’aura compris. Le deuxième dossier qu’il estime important est le logement et il affirme qu’il continuera dans la lancée de son prédécesseur, signalant qu’il accordera toute l’importance à ce secteur. Les grands projets structurants font aussi partie de l’agenda de Djellaoui dont la finalisation sera rigoureusement suivie. Et là, il aura du pain sur la planche car ils sont nombreux ces projets qui trainent.A l’instar du stade de Belgaid qu’il va falloir tout de même livrer dans les plus brefs délais pour respecter les engagements de l’Algérie faits au Comité olympique international. L’extension de l’aérogare internationale, la liaison autoroutière port-autoroute Est-Ouest ou encore la deuxième rocade pour ne citer que ceux là. Il aura à s’occuper du cas du bâtiment du Châteauneuf, de la mosquée du Pacha et du « palais des congrès » de Hai Sabah dont les carcasses défigurent le paysage ambiant et qui ont englouti des fortunes. Le nouveau chef d’exécutif d’Oran n’omettra pas en dernier lieu d’évoquer la pénible question de l’emploi et surtout des jeunes dont une bonne proportion est oisive, une oisiveté qui ouvre les portes à tous les dérapages et les déviations dont notamment ‘’el-harga’’, un phénomène qui prend une ampleur inquiétante. Saisissant l’occasion d’une intervention sur les ondes de la radio locale El Bahia, le nouveau wali a demandé aux citoyens de la wilaya de faire montre de patience et d’avoir confiance en l’administration. Laquelle administration ne ménagera, selon lui, “aucun effort” pour servir ses administrés. Dans la foulée, il a promis que l’administration dont il a la charge “sera à l’écoute des citoyens et contribuera au bien-être des habitants des 26 communes”. M. Djellaoui qui s’est dit “fier d’occuper ce poste dans cette importante grande wilaya de la région Ouest du pays ” a appelé les journalistes locaux à l’accompagner dans son travail pour l’amélioration du cadre de vie des citoyens, tout en annonçant qu’une étude sur la situation de développement de la wilaya a d’ores et déjà été entamée et, à partir de là, les priorités et besoins réels des citoyens seront recensés en vue de leur satisfaction. Concernant la préparation des jeux méditerranéens de 2021, le nouveau chef de l'exécutif s'est montré confiant pour suivre de près la feuille de route de son prédécesseur M.Chérifi Mouloud pour la réussite totale de cet important événement du CIJM qui va se dérouler dans de bonnes et meilleures conditions.