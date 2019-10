LE NOUVEAU DSP DE MOSTAGANEM CONFIRME : L’EHU opérationnel au premier semestre 2020

Selon le nouveau directeur de wilaya de la santé et de la population, Khalil Mohamed Toufik, l’hôpital de 240 lits, connaît un taux d’avancement appréciable. Cette structure entrera en fonction au premier semestre de l’année prochaine, après l’achèvement total des travaux et l’installation des équipements médicaux, et collectifs. Toutefois, des démarches seraient en cours en vue du changement du statut dudit EPH, pour le rendre éventuellement EHU (Etablissement hospitalier universitaire). En effet, les travaux de l’EPH de Kharrouba qui ont commencé en 2007, ont connu des arrêts ayant duré des années, car cette structure était prévue pour contenir 120 lits. Au début , une entreprise turque qui a obtenu le marché, a entamé les travaux de construction . Une fois les travaux très avancés, le ministère a pris la décision d’augmenter la capacité d’accueil de ce futur hôpital à 240 lits. Ainsi, procédant à des transformations coûteuses, l’entreprise turque ne pouvait pas continuer les travaux du fait qu’elle n’a pas été payée en conséquence. Une autre entreprise a repris les travaux de réalisation du dit EPH. Face à cette situation, les étudiants de la faculté de médecine ont organisé plusieurs grèves en revendiquant un CHU et sa mise en fonction, mais en vain .Notons que la faculté de médecine est entrée en fonction en octobre 2012, la première promotion, composée de prés de soixante dix médecins, est sortie en juillet de cette année. Durant leurs cursus universitaires, ces nouveaux médecins ont suivi les cours pratiques à l’EPH « Che- Guevara » de Mostaganem et au CHU d’Oran. Il y’a lieu de rappeler, que le wali a inspecté auparavant toutes les installations et structures de l'hôpital à travers des visites hebdomadaires de ce projet, lequel connait dans la totalité les dernières retouches. Cependant, en cette occasion, le wali à donné des instructions strictes aux entreprises de réalisation, dans la nécessité d’accélérer et d’achever les travaux restants et aussi consolider et renforcer les chantiers avec des moyens matériels et humains pour gagner du temps.