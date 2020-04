LE MONDE CONFRONTE A SA PIRE CRISE DEPUIS 1945 : 30 000 morts par le coronavirus en Europe

Le nouveau coronavirus a tué plus de 30.000 personnes en Europe et la pandémie, qualifiée par l'ONU de pire crise à laquelle l'humanité ait été confrontée depuis 1945, menace désormais de submerger les Etats-Unis. Plus des deux tiers des victimes européennes sont en Italie et en Espagne, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mercredi à 7H00 GMT. Au niveau mondial, la crise sanitaire continue aussi de s'aggraver, avec plus de 41.000 morts, selon un comptage de l'AFP. Depuis le début de la pandémie en décembre en Chine, plus de 830.000 cas ont été officiellement déclarés dans le monde, dont plus de la moitié en Europe, 186.000 aux Etats-Unis et plus de 108.000 en Asie. Pour freiner la propagation de la pandémie, plus de 3,6 milliards de personnes, soit 46,5 % de la population mondiale, sont appelées ou contraintes par leurs autorités à rester chez elles. En Chine, alors que confinement est progressivement levé à Wuhan, berceau de la pandémie, les premiers pas en plein air des habitants sont consacrés à déposer sur les tombes de pierre les urnes contenant les cendres de leurs proches. Ailleurs, on guette fébrilement le pic du taux de mortalité, annonciateur d'un reflux et d'un désengorgement des services de réanimation. En Italie, pays qui enregistre le plus grand nombre de décès (plus de 12.400 en un peu plus d'un mois), le confinement commence à produire des résultats "encourageants", après trois semaines. Mais la péninsule a encore compté 837 nouveaux morts en 24 heures et a observé une minute de silence devant toutes ses mairies en "souvenir des victimes du coronavirus" et en hommage aux professionnels de santé. Là comme ailleurs, les soignants repoussent les limites de la fatigue et de l'abnégation.