LE MINISTRE DU TRAVAIL AFFIRME : Un déficit de 68000 milliards de centimes à la CNR

C’est un chiffre effarant que vient de balancer le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Acheuk Youcef Chawki, sur le déficit de Caisse Nationale des Retraites (CNR) à savoir un trou de 680 milliards de dinars. En effet, le ministre a lors de son passage aujourd’hui dimanche à l’émission LSA- direct du Soir d’Algérie, a révélé que ce déficit est sur une courbe ascendante en raison, d’après lui, de la «transition démographique, d’où la nécessité de trouver des ressources, notamment la lutte contre l’évasion parafiscale». M. Acheuk Youcef Chawki en a profité pour préciser que la pandémie du coronavirus a mis à nu la «grande précarité» dans laquelle vivent les travailleurs sans couverture sociale et ceux qui activent dans le secteur informel. Le ministre a assuré que : «nous sommes en train d’élargir la base cotisante, pour que le nombre des cotisants soit plus important». De même qu’il a annoncé la mise en place de «certains mécanismes contre la fraude dans les dépenses, notamment l’utilisation abusive de la carte «Chifa». Le ministre a en effet indiqué que 87% des dépenses de la sécurité sociale portent sur le médicament. Et pour mettre fin à la fraude avec la carte «Chifa», Acheuk Youcef Chawki, a évoqué la mise en place de la vignette dite «Data Matrix» pour assurer la traçabilité du médicament.