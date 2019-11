LE MINISTRE DU TRAVAIL AFFIRME : L’Algérie a ratifié 60 accords internationaux du travail

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Hassan Tidjani Haddam, à révélé hier mardi que l’Algérie a ratifié 60 accords internationaux du travail. Cette déclaration a été faite lors d’une activité sur le travail maritime organisée hier mardi avec les ministres de l’Enseignement supérieur et des Transports. Un accord similaire a été d’ailleurs conclu concernant le travail maritime. « C’est la première fois qu’un accord similaire est conclu », a déclaré M.Haddam Le ministre du Travail a ajouté que cet accord est unique pour tous les travailleurs du secteur des transports maritimes et inclura la mise en œuvre de toutes les recommandations stipulées dans l’Organisation du travail maritime. L’accord garantira de meilleures conditions de travail pour les travailleurs maritimes. Il permettra également, selon le ministre du Travail, de renforcer le système d’État du port, qui a été ratifié par 93 pays.