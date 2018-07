LE MINISTRE DU TOURISME A ORAN : Coup d’envoi ‘’tardif’’ de la saison estivale

Le ministre a rappelé les efforts de son département en matière de formation avec l’existence de 3 instituts nationaux, une école supérieure, et 10 établissements liés à la formation professionnelle ainsi que 60 écoles privées. «Tout cela, démontre l’importance de la formation dans le programme du président de la République pour la relance du tourisme a-t-il indiqué .Le membre du gouvernement a abordé également, la question des prix d’hôtels. Ces prix qui sont soumis selon lui, à l’offre et la demande, a rappelé dans ce cadre, la signature de deux conventions en juin dernier pour baisser les prix. Il est à noter que le ministre a également inauguré deux hôtels à Maraval et USTO et d'affirmer que des conventions ont été déjà signées pour les rendre concurrentiels surtout pour les vols aériens avec une convention signée avec Air Algérie et Tassili Airlines pour la baisse des prix de 50% mais aussi 40% pour les hôtels et les camps de vacances. «Tout cela démontre notre volonté à donner une nouvelle dynamique au tourisme et offrir la chance aux Algériens de passer les vacances dans le pays et de découvrir à nouveau la splendeur de l’Algérie, a-t-il affirmé, pour encourager nos jeunes à aller visiter le Sud du pays. Et en dernier lieu, il a donné le coup d'envoi de la saison estivale aux Andalouses où toute une fantasia a été organisée en son honneur dans une ambiance conviviale et en présence des estivants de cette belle grande plage de la wilaya d’Oran.