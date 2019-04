LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS A MOSTAGANEM : Inauguration de la trémie et du 1er tronçon de l'autoroute Est-Ouest

Le ministre des Travaux publics et des Transports, Kouraba Mustapha, a effectué, hier, une visite de travail et d’inspection à certaines institutions relevant de son secteur à Mostaganem, en tête desquels, le projet du tramway et la bretelle de l’autoroute est ouest. Accompagné du wali de Mostaganem, monsieur Rabhi Mohamed Abdenour, le ministre, a inauguré la première tranche de la bretelle (Sidi Adjel), qui relie Mostaganem à l’autoroute est ouest sur une distance de 15 km, en attendant l’achèvement de la deuxième tranche. Cet axe reliera Mostaganem à l’autoroute est-ouest sur une distance de 61 km, dont 28 km dans la wilaya de Relizane et 33 km à Mostaganem. Outre sa visite au projet du tramway de Mostaganem, dont il a insisté sur la mobilisation de la main-d’œuvre et des équipements pour accélérer les travaux, le ministre Kouraba a inauguré la trémie routière d’une distance de 400 m, située non loin de la gare urbaine du transport des voyageurs à Debdeba, qui va permettre à améliorer les flux de la circulation.