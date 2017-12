LE MINISTRE DES TRANSPORTS ZAALANE A PROPOS DU TRAMWAY A MOSTAGANEM : "Cosider en est capable, juste un peu de patience"

Pour une visite de travail ayant eu à amener le Ministre des Transports monsieur Abdelghani Zaalane à Mostaganem pour passer en revue un nombre de projets relevant de son secteur, il faut dire que le chiendent du tramway qui grince les dents depuis déjà longtemps en est bien la principale attente de toute la population obligée à patauger dans une ville en chantier béant. D’où, ce jeudi, une certaine focalisation sur les détails du projet, avec un état des lieux exhaustif avec les cadres et à leur tête le PDG de Cosider qui en a hérité le cadeau empoisonné de l’espagnole "Corsan Corviam" qui s’en est lavée les mains. Les travaux sont depuis à hauteur de 8,5 sur 14 km, un pourcentage de 80% pour ce qui est de la réalisation des trémies, un 10% pour le viaduc, 65% à propos de la réalisation du centre de dépôt et de maintenance, un aménagement urbain à 10%, un système à 0% mais dont les équipements sont pourvus, et 18 rames prêtes à être expédiées. Seulement, la relance d’un projet de la taille d’un tramway, nécessite d’abord un certain « travail d’expertise et de contrôle de la part de la société Cosider », a-t-il eu à clarifier. Le Ministre qui a rappelé les prouesses de la société nationale de par ses grands ouvrages réceptionnés à Bel Abbès mais aussi à travers d’autres wilayas, a estimé que « Cosider en est capable de par ses cadres d’achever les travaux du métro dans l’art et la manière. Il faudrait juste que les Mostaganémois fassent encore preuve d’un peu de patience. Hériter d’un projet de cette taille est plus difficile de le commencer dès le début », en juge Le Ministre.

Pénétrante de l’autoroute est-ouest : « juin 2018 »

Un peu plus loin, sur le périphérique, le ministre des Travaux publics et du Transport, Abdelghani Zaalane, a annoncé, qu’une tranche de la pénétrante reliant le port de la ville à l’autoroute Est-Ouest au niveau de la wilaya de Relizane sera réceptionnée au mois de juin 2018. « Nous avons pris l’engagement de réceptionner au mois de juin 2018 la partie concernant la wilaya de Mostaganem de la pénétrante reliant le port de la ville à l’autoroute Est-Ouest sur une longueur de 33 kilomètres », a déclaré le ministre en inspectant ce projet dont le taux d’avancement des travaux a atteint les 75 pour cent. Sur place, il a appelé, les entreprises réalisatrices à redoubler d’efforts pour accélérer la cadence des travaux et renforcer les chantiers en moyens humains et matériels. « Notre souci est de livrer chaque projet dans les délais impartis eu égard à ses impacts économiques et sociaux », a-t-il précisé. Pour rappel, la pénétrante devant relier le port commercial de Mostaganem à l’autoroute Est-Ouest au niveau de l’échangeur de Hamadna, dans la wilaya de Relizane sur une distance totale de 66 km. Il y a également lieu de noter que le ministre a annoncé que les entreprises réalisatrices des projets relevant de son secteur commencent à percevoir leurs arriérées financières. « Le reste de ces arriérées sera versé graduellement », a-t-il ajouté, rappelant que la décision de régler ces arriérées a été prise par le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, lors de l’avant dernier Conseil des ministres.

La trémie de la gare est à 55%

La trémie de la gare routière, était une autre étape sur le périple de la visite d’inspection ministérielle. Le taux d’avancement des travaux est de 55%, les conduites d’assainissement et l’armature ont été récemment achevées. Et à l’aérodrome de Sayada, M. Zaâlane s’est enquis des travaux entrepris de la piste de 2200 m et la réhabilitation de la piste secondaire de 700 m qui sont en cours de réalisation. « Ce projet aura une importance particulière sur le plan économique pour la région », dit-il.

Extension au port et à l’aérodrome

Le ministre a également inspecté, lors de sa visite à Mostaganem, le projet d’extension de la piste d’atterrissage de l’aérodrome de Sayada pour une enveloppe de 184 millions de DA. Ce projet d’infrastructure civile et militaire et dont le taux d’avancement des travaux est de 25 pc, permettra d’accueillir 200.000 passagers par an après sa réception prévue en août prochain. Abdelghani Zaalane a aussi inspecté la gare maritime de transport des voyageurs au port de Mostaganem où des exposés sur l’activité commerciale de l’entreprise portuaire de Mostaganem et des études portant sur l’extension du port lui ont été présentés. Il s’agit de la réalisation d’un troisième bassin et du projet de protection du port de pêche de Sidi Lakhdar contre l’ensablement.