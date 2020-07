LE MINISTRE DE LA PECHE A MOSTAGANEM : Lancement des travaux de désensablement du port de Sidi Lakhdar

Au cours de sa visite ministérielle, accompagné d’une délégation composée des autorités civiles et militaires, le ministre s’est rendu à la daïra de Sidi Lakhdar distante du chef -lieu de la wilaya de Mostaganem de 50 kilomètres, pour lancer les travaux de désensablement du port de pêche à Petit-Port, qui sont effectués par l’entreprise ‘’ALDIPH’’ spécialisée dans ce genre de travaux maritimes, sous la supervision et la contribution de l’entreprise de gestion des ports et abris de pêche. Pour rappel, l’ensablement du port en question est un phénomène qui a pénalisé les pêcheurs et les ramendeurs, autant locaux que ceux venus des autres wilayas. Le ministre a eu un entretien avec les responsables de la direction des travaux publics pour trouver une solution définitive à ce problème d’ensablement de l’entrée marine du port en question. Poursuivant sa visite M. Sid Ahmed Ferroukhi a inauguré une nouvelle poissonnerie, prête à être mise en service, un projet tant attendu par les professionnels de la pêche. Sur les lieux, le ministre a lancé le projet pour la réalisation d’un bassin pour l’aquaculture au sein même de la poissonnerie, une activité qui connait un essor considérable à l’échelle mondiale depuis plusieurs années, notamment dans plusieurs pays. Au terme de sa visite, le ministre a rencontré les professionnels de la pêche et les investisseurs où il a insisté sur la nécessité de convenir d'une méthode de travail claire et participative en tant que seul moyen devant régler plusieurs questions liées au secteur de la pêche, à travers la consolidation des entreprises et des structures concernées .