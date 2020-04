LE MINISTRE DE LA COMMUNICATION AFFIRME : Le dossier du financement étranger sera ouvert avec fermeté

Dans un entretien accordé au quotidien saoudien "Al-Riyadh", M. Belhimer a évoqué la question du financement étranger des médias nationaux soulignant que l'ouverture de ce dossier intervenait "sur injonction présidentielle" et partant, a-t-il soutenu "il sera ouvert avec fermeté et sans aucune exception. Il s’agit pour nous d’une forme d'ingérence étrangère et de connivences internes qu'aucun Etat souverain ne peut tolérer ou accepter". "Les financements étrangers de la presse nationale, tous supports confondus, sont strictement interdits, quelle que soient leur nature et provenance", a-t-il rappelé. "Le capital social doit être exclusivement national et les fonds investis justifiés", a-t-il ajouté, citant l'article 29 du Code de l'information qui stipule explicitement que "toute aide matérielle directe ou indirecte de toute partie étrangère est interdite" en plus de la loi relative à l'activité audiovisuelle. A ce propos, le ministère de la Communication avait publié plusieurs communiqués à travers lesquels il a appelé tous les acteurs de la presse nationale au "strict respect des lois en vigueur en cette phase transitoire", a encore rappelé M. Belhimer.