LE MINISTRE DE L’INTERIEUR A TAMANRASSET : La population du sud au cœur de l’intérêt national

A cette occasion M. Bedoui a lancé le projet d’une route nationale reliant Tin-Zaouatine à Silet sur 207 km, avant d’inaugurer un groupement scolaire, un poste avancé de la Protection civile, un centre de la formation professionnelle et une piscine de proximité à Tin-Zaouatine. Selon le programme de la visite, il a donné également le coup d’envoi à une opération de solidarité en direction des populations nomades, financée sur le budget de l’Etat, avant de rencontrer la société civile à Tin-Zaouatine.Accompagné des ministres de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, ceux des Travaux publics et des Transports et du Commerce, respectivement Mokhtar Hasbellaoui, Abdelghani Zaâlane et Saïd Djellab, M. Bedoui a poursuivi sa tournée au chef-lieu de la circonscription administrative d’In-Guezzam où il a inspecté les installations aéroportuaires, lancer un projet de base logistique pour développer les exportations et inaugurer un centre d’hébergement de migrants clandestins. La mise en service du siège de la Police des frontières, d’un lycée et d’une piscine couverte, ainsi que l’octroi d’ambulances à des entreprises publiques de santé de proximité, ont été également au programme de visite de la délégation qui a achevé la première journée par une rencontre avec la société civile d’In-Guezzam.Les deux journées suivantes de cette visite conduiront la délégation ministérielle à la circonscription administrative d’In-Salah (750 km Nord de Tamanrasset), puis au chef-lieu de la wilaya de Tamanrasset, selon le programme. La circonscription administrative d’in-Guezzam, tout comme celle d’In-Salah, a été créée en vertu du décret présidentiel 15-140 du 27 mai 2015 portant création de circonscriptions administratives dans certaines wilayas et fixant les règles particulières qui leur sont liées. L’objectif étant de donner à cette collectivité les moyens de se développer et d’améliorer le cadre de vie de ses habitants, dans le cadre d’une stratégie de développement des régions frontalières.