LE MINISTRE DE L’HABITAT AFFIRME : Les programmes de logements se poursuivront sur plusieurs phases

Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Kamel Nasri, a affirmé à Blida que les programmes de logements se poursuivront et seront concrétisés sur plusieurs phases. "Les programmes de logements se poursuivront et leur concrétisation se fera sur plusieurs phases", a précisé M. Nasri, en réponse à une question de l'APS, en marge de sa visite de travail dans la wilaya de Blida, ajoutant que "la première phase consiste en le parachèvement du programme en cours (900.000 unités)". "Nous avons également le programme quinquennal pour la réalisation d'un million de logements et dont nous entamerons prochainement les préparatifs en ses différentes formules", a-t-il poursuivi. Concernant la reprise des chantiers de construction de logements après leur suspension dans le cadre des efforts visant à enrayer la propagation du Coronavirus, le ministre a indiqué que "la relance des travaux a déjà eu lieu et nous sommes venus à Blida pour constater cela sur le terrain". Soulignant que "la dernière instruction relative à la reprise des travaux a porté sur l’aménagement extérieur des projets de logements", le ministre a mis l’accent sur l’impératif de prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires et de distanciation sociale, car nous sommes toujours en guerre contre le Coronavirus et nous devons faire preuve de vigilance", a-t-il dit. Par ailleurs, le ministre a expliqué concernant les appels à l'augmentation des quotas de logements, toutes formules confondues, que "toutes les demandes des citoyens au niveau national seront étudiées et évaluées en coordination avec le ministère de l'Intérieur, et une étude prospective avec vérification de toutes les demandes".