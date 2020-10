LE MINISTRE DE L’HABITAT A MOSTAGANEM : Les résiliations de contrats derrière les retards

Lors de sa visite, le ministre de l’habitat s’est enquis du programme des logements de la wilaya, toutes formules confondues. En ce sens, il s’est rendu au site AADL des 1200 logt à Mazagran, où il a posé la première pierre et écouté un exposé présenté par tous les responsables relevant de son ministère. Le deuxième point de son programme, fut la visite au site des 300 logements LPP sur la route d’Oran, ainsi que le site mitoyen de la cité les belvédères ‘’300 logements LPA’’. Il y a également le programme des 2400 logements AADL, cité dans l’exposé, répartis sur 2 sites, dont 950 logements pour le POS Benyahia Belkacem et le 2ème POS concernant 1450 logts dans la zone de « H’chem » dans la commune de Sayada. Ajouter à cela une enveloppe financière de 3,2 milliards de dinars consacrée aux zones d’ombre, répartie entre 84 sites dans 26 communes de la wilaya de Mostaganem. Le ministre s’est dit satisfait de la prise en charge des zones d’ombre dans la wilaya de Mostaganem et ce conformément aux orientations du président de la République, M. Tebboune, vue que les sommes allouées dans ce cadre apporteront un bien-être aux citoyens de ces localité où une combinaison d’un montage financier sera placée comme priorité urgente pour leurs développements. Dans le cadre de la loi 08/15, le ministre a tenu à préciser le pourquoi des causes de l’ajournement de 2431 dossiers relatifs à l’immobilier. S’agissant du retard constaté dans le lancement des travaux ayant pour cause essentielle la résiliation ou la défaillance des entrepreneurs, le ministre a fait savoir que la résiliation, est un échec, est qu’il est inadmissible pour une wilaya aussi importante que Mostaganem d’accuser du retard dans le lancement des travaux de 1406 logements, et ce malgré le projet d un programme déjà ancien. La résiliation est devenue la norme au lieu qu’elle soit l’exception (exemple LPA de Stidia). Un tel état de fait, ce répercute à la fin sur le citoyen qui est en attente de son logement. Notons que vue l’importance de Mostaganem, une wilaya a double vocation, touristique et agricole, il a été octroyé un nouveau programme de 350 logements formule FONAL. Au terme de sa visite, M. Naceri s’est-interrogé pourquoi la wilaya demande de nouveaux programmes de logements alors, qu’elle n’a même pas de foncier disponible.