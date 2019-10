LE MINISTRE BELKACEM ZEGHMATI AFFIRME : La présidentielle est une issue de secours pour le pays

Le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Belkacem Zeghmati, a affirmé, mardi à Alger, que la prochaine élection présidentielle, prévue le 12 décembre prochain, était "une bouée de sauvetage offerte par les hommes intègres de ce pays aux Algériens". "La prochaine élection présidentielle est une bouée de sauvetage offerte par les hommes intègres de ce pays aux Algériens et que les plus consciencieux d'entre nous œuvrent à mener vers une issue de secours de ce monde impitoyable où nombreux sont les conspirateurs qui guettent notre pays", a-t-il déclaré à l'ouverture d'une journée d'étude sur les contentieux en matière de sécurité sociale. Pour ce faire, a ajouté M. Zeghmati, "le peuple algérien en entier a rendez-vous avec une date historique pour tracer son chemin vers un avenir radieux en marchant sur les pas de nos aïeux dans l'abnégation au service de l'intérêt suprême de l'Algérie, notre seule et unique patrie". Par ailleurs, il a estimé que "si le problème de la corruption était globalement à l'origine de la situation économique actuelle, les évènements que connaît la scène nationale depuis 8 mois sont de nature à faire perdurer ses dangers, étant donné que l'animosité persiste entre les membres de la même société, nourrie par des mains souillées par l'argent sale et qui profitent du statu quo afin de réaliser leurs visées et intérêts étroits".