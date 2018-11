LE MINISTRE AÏSSA S’INSURGE ! : Les salafistes décrètent la fête du Mawlid, Haram

Des islamistes ont décrété la fête du Mawlid Nabawi ‘’haram’’, une autre fatwa qui s’ajoute au palmarès des salafistes et les Islamistes intégristes et radicalistes de l'ex-parti du FIS, qui tentent avec n’importe quels moyens d’infiltrer les mosquées en Algérie pour imposer le wahhabisme. Le ministre Aïssa s’insurge et appelle les Imams et tous les algériens à défendre la tradition algérienne de fêter la naissance du prophète pour consolider un islam algérien authentique. Ainsi, après plusieurs mois de guerre pour le contrôle des mosquées et des comités religieux et des associations, c’est au tour des fêtes religieuses d’être la cible des islamistes, qui décrètent le Mawlid Nabawi comme « Haram ». Le ministre des affaires religieuses Mohamed Aissa se trouvent une nouvelle fois dans un bras de fer face aux salafistes, qui se trouvent au sein d’organisations religieuses d’une grande importance, au sujet de la fête du Mawlid Nabawi qui est une tradition religieuse. Le ministre a ouvert le feu sur les salafistes dans une déclaration lors de l’inauguration de la nouvelle mosquée de Tebessa, « Larbi Tebessi » :«Celui qui veut empêcher la célébration du Mawlid Ennabaoui veut que les cœurs des jeunes se vident de l’amour du Prophète Mohamed (QSSSL), et qu’ils s’abreuvent de l’amour de Halloween ou de Noël !». «Ils veulent vider les cœurs de nos fils de l’amour du Prophète et empêcher à nos filles de mettre le khôl pour espérer apercevoir le Prophète lors de son anniversaire.» a-t-il ajouté. De son côté ,la ministre de l’Education nationale, Nouria Benghebrit, a adressé une instruction à l’ensemble des directeurs de wilaya leur enjoignant de célébrer le Mawlid Ennabaoui, prévu mardi prochain, à travers de riches programmes d’animation dans le respect des constantes nationales .