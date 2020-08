LE MINISTERE DE LA SOLIDARITE DONNE SON FEU VERT : Des microcrédits pour les personnes démunies

À l’issue de sa visite à Tamanrasset, la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, et ministre par intérim du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Kaoutar Kirikou, a annoncé l’insertion des catégories vulnérables dans le développement économique, rapporte le journal d’El Bilad. Selon le journal arabophone, cette opération vise à assurer des formations aux personnes vulnérables et les soutenir afin de bénéficier de l’octroi de crédit auprès de l’Agence nationale de gestion du micro-crédit (ANGEM) en Algérie. La même responsable a déclaré que le secteur de la Solidarité nationale se concentre principalement sur « l’élargissement de l’utilisation de la technologie; en numérisant toutes les données relatives au secteur dans le but de déterminer les bénéficiaires et le type d’aide qui leur ai fourni ». « Il y a une grande complémentarité entre le secteur de la solidarité et celui du travail » à l’ombre cette opération; qui intervient dans le but d’intégrer ces catégories « dans le monde de l’entrepreneuriat pour le développement économique », a-t-elle ajouté, rapporte la même source. La ministre de la Solidarité nationale a indiqué que « plusieurs services électroniques ont été créés; ces services concernent le signalement de la personne âgée en danger ou des personnes sans abri » de même pour les « les familles touchées par la pandémie de Coronavirus ». Mme Kirikou a souligné par la suite que « des mesures préventives ont été prises pour protéger les personnes âgées qui se trouvent au niveau des services de soins spécialisés ». Ces mesures ont été appliquées aussi au niveau des « Centres d’accueil des enfants ». La responsable a assuré, par ailleurs que depuis le début de la pandémie du Coronavirus à ce jour « aucun décès n’a été enregistré dans ces centres ». Outre ces déclarations, la ministre a annoncé le lancement prochain « d’une campagne nationale d’envergure de sensibilisation à la nécessité de l’affiliation aux caisses de la sécurité sociale »; rapporte le journal arabophone. Selon l’agence APS, la ministre lors de la même visite; a révélé que « les répercussions de la pandémie ont fait apparaître le besoin des artisans et de tous ceux qui exercent une activité, d’une couverture sociale ». Cette opération intervient donc dans le cadre de protéger les droits des artisans et les personnes non-salariées.