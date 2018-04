LE MARCHE ALGERIEN INONDE A PARTIR DE LIBYE : Alerte au henné frelaté

Le henné noir, importé de Libye et vendu sur le marché algérien, est dangereux pour la santé et serait mortel. Le ministère du commerce a saisi, par lettre en date du 15 avril 2018, toutes les directions de wilayas pour les prévenir contre la vente de ce produit. La direction du contrôle économique et la répression de la fraude a constaté que le henné noir libyen contient des « substances chimiques toxiques pouvant causer des inflammations de la peau et des intoxications pouvant entraîner la mort, d’après les analyses faites par le ministère libyen de la santé ». Selon le même document, publié par l’Organisation algérienne de protection et d’orientation du consommateur et de son environnement (APOCE) sur sa page Facebook, le henné noir aurait causé la mort de 59 personnes en Libye. D’après des médias libyens, le henné noir incriminé serait frelaté ou d’origine douteuse. En plus des 59 décès, il a été à l’origine de l’empoisonnement de 149 personnes dans ce pays. Le henné noir contient du Phenylenediamine (PPD) qui est réputé toxique car dérivé du goudron (le goudron est connu pour être cancérigène).Le PPD peut provoquer des allergies cutanées de gravité variable pour la peau et des complications sanitaires irréversibles. Le PPD, qui a la caractéristique de résister à la chaleur, est présent également dans les teintures foncées pour cheveux, dans les encres et dans les pneus. Le rajout du PDD, qui est une diamine aromatique, fait du henné noir, un produit chimique destiné surtout pour les tatouages dont la qualité est de durer plus longtemps et de sécher rapidement.