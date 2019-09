LE GROUPE ‘’MOST’ART ‘’ : Une action de soutien en faveur des enfants ‘’lunaires’’

Cette fois, il y a innovation dans le programme du groupe de bénévoles « Most’Art » par l’entame d’une action qui débouche directement dans le domaine du caritatif. En effet, les jeunes de ce groupe, se sont installés sous un chapiteau, à proximité du siège de la mairie de Mostaganem, lieux ayant pignon sur rue. Ce choix n’est pas fortuit car ils ont pensé à l’efficacité dans la sensibilisation du maximum de citoyens dans une opération de « récolte de bouchons de bouteilles de plastique ».Les bouchons en question qu’ils auront récolté seront centralisés pour être envoyés à une usine qui se chargera de les recycler et versera un produit financière comme contrepartie proportionnelle à la quantité récoltée et livrée, dans un compte spécial du groupe national. Le groupe « Most’Art » met à la disposition des citoyens désireux d’apporter leur contribution, un numéro de téléphone pour les contacter et qui est le 06.59.06.53.83.Il faut signaler que la finalité de cette opération est destinée de disposer d’une ressource financière qui sera dédiée à l’achat de produits médicamenteux de traitement pour les « enfants lunaires », par l’entremise de leur association spécifique. Ce groupe sous la dénomination « Most’Art » a acquis une réputation dans ses actions de bénévolat en s’investissant dans de nombreuses actions autrement connues et saluées dans le domaine de l’écologie urbaine tels le nettoyage des espaces verts de la ville, pollués par des immondices où encore des actions d’embellissement à travers des représentations picturales sur certains sites comme ce fut le cas, au début du printemps, au niveau de certaines façades maritimes du Boulevard Ahmed Ben Bella, à la Salamandre. A noter que ce groupe va continuer d’activer dans son domaine de prédilection, à savoir une autre action de nettoyage débutera, le Samedi 21septembre 2019, à l’occasion de la journée mondiale de la propreté et ce, au niveau de la forêt d’el « Arsa » qui, comme chacun sait est dans un piteux état d’insalubrité. Les citoyens et citoyennes qui apporteront un quelconque soutien à nos valeureux jeunes bénévoles sont remerciés, par avance.