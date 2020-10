LE GENERAL SAID CHENGRIHA AFFIRME : "La nouvelle Constitution va tracer le chemin de l'Algérie "

En visite à la deuxième région militaire où il s'est rendu samedi, Said Chengriha a fait part de la conviction de l'ANP que le peuple algérien participera en masse le 1er novembre prochain au référendum sur l'amendement de la Constitution et fera entendre sa voix souveraine, estimant que "la remise sur les bons rails du pays, exige des pouvoirs publics la hiérarchisation des priorités et ka priorité actuelle est c'est le référendum populaire du 1er novembre prochain" Pour le patron de l'ANP, le référendum est une opportunité pour retourner au peuple pour lui permettre d'exprimer sa voix en toute liberté, en toute souveraineté sur la révision de la constitution qui va consacrer le rééquilibrage des pouvoirs, la participation des jeunes à la gestion des affaires publiques pour tracer le chemin de l'Algérie de demain". Pour rappel, Le chef d'Etat-Major Said Chengriha, a indiqué jeudi, passé que "Nous sommes entièrement convaincus que ce peuple fier sortira en masse le 1er novembre prochain, pour participer au référendum sur le projet de révision de la Constitution et faire entendre sa voix souveraine concernant les amendements proposés, avortant ainsi les desseins de tous ceux qui guettent la sécurité et la stabilité de notre chère Algérie", a déclaré le général de corps d'armée dans une allocution prononcée lors d'une réunion d'orientation tenue à l'occasion de sa visite de travail et d'inspection au siège du Commandement des Forces terrestres. Evoquant la commémoration de l'anniversaire du déclenchement de la Glorieuse Révolution du 1er Novembre, le chef d'état-major de l'ANP a souligné que "se rappeler des sacrifices et des exploits de ceux qui ont offert à l'Algérie la fierté de l'indépendance et ont illuminé sa voie avec l'aube de la souveraineté nationale est un devoir national qui s'impose à toutes les franges de la société algérienne à travers tout le pays". "Un devoir qui insuffle en nous la fierté, voire l'honneur d'appartenir à ce peuple, lequel est connu pour ces positions constantes, sages et pertinentes, qu'il adopte en temps opportun et les affiche clairement, en particulier dans les moments d'adversité. Des positions qui soutiennent la patrie, dans un élan sincère qui émerge avec spontanéité et s'exprime avec dévouement, franchise et bravoure", a-t-il ajouté. Le général de corps d'armée Saïd Chanegriha a noté ensuite qu'il était "clair que la mémoire collective de notre société a prouvé, à travers les pages de l'histoire nationale riches de ses repères radieux, que le peuple algérien a de tout temps fait cap vers ce qui est judicieux et correct".