LE GENERAL GAID SALAH : ‘’L’ANP est prête à contrecarrer toute menace’’

A ce sujet, le général Ahmed Gaid Salah a affirmé au premier jour de sa visite de travail et d’inspection dans la 2ème Région militaire à Oran, dans le cadre du suivi de l’état d’avancement de l’exécution du programme de préparation au combat 2017/2018 que ‘’ Les efforts continus consentis pour la concrétisation minutieuse et rigoureuse du contenu des programmes de préparation au combat et des différentes instructions et orientations, sont des efforts intrinsèques sur lesquels nous comptons pour la consolidation des facteurs de la force du corps de bataille de l’ANP, permettant, donc, d’assurer le devoir de contrecarrer n’importe quelle éventuelle menace quelle qu’en soit la source ‘’. Dans ce contexte, il a réitéré ‘’ la grande détermination du Haut Commandement à maintenir les efforts consentis par l’Armée nationale populaire en parfaite harmonie avec les exigences de la sécurité de l’Algérie, de sa défense nationale, de la sauvegarde de son indépendance et sa souveraineté, ainsi que de son intégrité territoriale et sa cohésion populaire ‘’, selon un communiqué du MDN. Ahmed Gaid Salah qui se rend à la 2éme région pour la seconde fois en moins d’un mois, a assisté hier, le dimanche 6 mai à un exercice naval qui sera exécuté par des unités conjointes relevant des Forces navales et des Forces terrestres, appuyées par des unités des Forces aériennes et des Forces de Défense aériennes du Territoire.