LE GENERAL GAID SALAH ASSURE : ‘’La présidentielle aura bien lieu le 12 décembre’’

Le chef d’état major de l’ANP a réitéré la position de l’institution militaire quant au déroulement du scrutin présidentiel à la date annoncée par le chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah. « Les présidentielles auront lieu comme prévu le 12 décembre » a-t-il, ainsi, affirmé dans son allocution en promettant que « L’ANP accompagnera le peuple jusqu’aux élections présidentielles ». Ahmed Gaïd Salah a loué le degré de conscience élevé atteint par la jeunesse affirmant que cette dernière « est déterminée à aller vers les élections ». En effet, la confirmation de la date de l’élection par le patron de l’Armée vient lever toutes équivoques quant à une possibilité de la non- tenue du rendez-vous électoral, compte tenu de la situation politique, marquée par l’opposition d’une large frange de la société. Le vice -ministre de la Défense nationale a fait un clin d’œil à la jeunesse, estimant qu’elle « atteint un degré très élevé de prise de conscience et elle est décidée à aller voter en masse ». Réitérant le soutien et l’accompagnement indéfectible de l’Armée à l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), le vice-ministre de la défense nationale a affirmé que celle-ci « a trouvé, trouve et trouvera tous les soutiens nécessaires auprès des institutions de l’Etat » En parlant de la « Issaba », il dira qu’avec ses relais « elle est habituée à la provocation politique », relevant aussi le fait que « des voix discordantes utilisent des relais médiatiques malveillants » pour semer le doute. Se projetant vers l’après scrutin, Ahmed Gaïd Salah a rappelé que « Le président élu bâtira le nouvel Etat national ».