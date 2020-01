LE GENERAL CHANEGRIHA AFFIRME : "L’ANP continuera à travailler pour préserver l'unité du peuple"

Présidant une réunion d’orientation, au niveau du siège du secteur opérationnel Sud-est Djanet, Saïd Chanegriha a souligné dans une allocution prononcée : "Nous témoignons tout notre respect et notre reconnaissance à ce peuple, avec lequel nous avons surmonté toutes les épreuves, et nous réitérons, aujourd’hui, que nous demeurerons à ses côtés et que nous ne ménagerons aucun effort pour préserver son unité et renforcer le lien solide qui l’unit à son Armée, car nous sommes issus de ce peuple, et nous en faisons partie intégrante", "Ce peuple saura, sans doute, relever, en toute sécurité, les défis de la phase actuelle, tel qu’il a réussi à surmonter les différentes crises et les moments difficiles qu’a connus notre pays. Il saura poser, avec fidélité et confiance, les jalons de l’avenir prometteur de l’Algérie, en laquelle il a tant cru, et telle que rêvée par nos vaillants Chouhada, et à laquelle ses enfants loyaux aspirent aujourd’hui", a ajouté le général-major. A l'issue de la cérémonie d'accueil et en compagnie du général-major Hassan Alaïmia, Commandant de la 4ème Région Militaire, Said Chanegriha s'est réuni avec les cadres et les personnels du secteur, en présence des représentants des différents corps de sécurité où il a prononcé une allocution d’orientation, diffusée via visioconférence, à toutes les unités de la Région, à travers laquelle il leur a transmis les félicitations et les encouragements du président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, ainsi qu’à l’ensemble des personnels de l’ANP, en reconnaissance des "efforts considérables" qu’ils fournissent au quotidien pour faire face à tous les dangers et menaces, a indiqué un communiqué du ministère de la Défense nationale.