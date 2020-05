LE FOURNISSEUR DES DEALERS ETAIT DE MAHDIA : Quatre arrestations et saisie de psychotropes à Tissemsilt

A l’issue d’une enquête menée par les éléments de la BRI de Tissemsilt concernant la commercialisation des produits psychotropes au niveau des quartiers populaires de la ville de Tissemsilt trois dangereux trafiquants de drogue ont été arrêtés apprend-on auprès de la cellule de communication de la sûreté de wilaya. En effet, les éléments de la BMPJ ont réussi à mettre la main sur ces trois dangereux trafiquants de psychotropes, les mis en cause étaient en possession d’une quantité estimée à 159 comprimés de psychotropes et deux flacons de Rivotril destinés à la commercialisation, les trois étaient âgés entre la vingtaine et la trentaine, après la vérification, l’opération a permis aussi la saisie d’une somme d’argent 4000,00 DA, et suite à cette arrestation entamée ces derniers temps par les éléments de la police judiciaire de Tissemsilt qui ont demandé l’extension du périmètre de juridiction vers la ville de Mahdia dans la wilaya de Tiaret, ils ont pu arrêter leur pourvoyeur et source principale de ces psychotropes en possession de 49 comprimés et un montant d’argent de 5400,00, la même source précise que les mis en cause ont été présentés devant le magistrat instructeur près le tribunal de Tissemsilt qui les a écroués pour détention de psychotropes à l’effet de la commercialisation en attendant leur comparaison devant le juge.