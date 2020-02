LE FONCIER A ORAN : Vente de terrains à 7 milliards l’hectare

Les ventes se font par la fameuse formule vente des parts par action des Sarl fictives. Un grand réseau de courtiers du foncier industriel propose des ventes des assiettes de terrain à 07 milliards de centimes et même plus, selon le choix de l’acheteur dans les zones touristiques de Ain Ferranine, les Andalouses, Ain Turck ; les Corales et Madegh dans la commune de Kerma. Le détournement du foncier industriel de sa vocation initiale ou son abandon constituent un sérieux frein à l’investissement à Oran. C’est pourquoi il était nécessaire, voire urgent d’agir contre les mauvais opérateurs ou les prédateurs. Plus de 300 ou 400 assiettes de terrain d’investissement dans les différentes zones touristiques de la wilaya d’Oran ont été attribuées arbitrairement par les trois ex-walis d’Oran notamment, Boudiaf Abdelmalek, Zaalane Abdelghani et Cherifi Miloud aux fils d’ex-hauts responsables pour ne pas citer de nom , en compagnie des députés, sénateurs et membres de l’APW d’Oran. Ces derniers qui se sont enrichis au dos de l’Etat sans se soucier, du fait qu’ils sont arrivés à vendre ces assiettes de terrain qu’ils ont acquises dans le cadre du Carpiref, n’ont pas manqué à les mettre en vente à 07 milliards l’hectare, avec la fameuse procédure de la vente des parts par action d’une Sarl fictive pour alléger et faciliter la procédure de ces ventes auprès des notaires . Une opération de récupération de 75 assiettes foncières jusque-là abandonnées ou détournées de leur vocation, a été lancée par les services de la wilaya, suite aux instructions du wali qui avait déclaré que toutes les assiettes non investies et qui ont été affectées par arrêté de wilaya seront récupérées. À ce jour, une centaine de mises en demeure ont été notifiées par voie d'huissier de justice. “Les concessionnaires qui ne passeront pas à l'action se verront annuler purement et simplement leurs actes de concession, et les terrains récupérés seront réattribués”, a indiqué une source à la direction des mines et de l’industrie de la wilaya d’Oran. Indépendamment du nombre de dossiers qui ont été passés au crible par la commission et donc abstraction faite du quotient (250 mises en demeure), cela reste beaucoup dans l'absolu. De nombreuses annulations “inévitables” sont à venir, apprend-on encore des autorités. La nouvelle instance a pour mission d'enquêter sur le terrain. Étant un moyen d'avertissement et non une fin en soi, la mise en demeure a eu néanmoins un plein impact dans les différents sites d'investissement, les zones d'activité comme les zones industrielles. C'est donc une rectification de tir par un changement de cible. Il y a aussi l'esprit de l'impact de la sanction, lequel est toujours efficace et à tous les coups. On peut voir la démarche, et c'est le cas dans une certaine mesure, sous l'angle étroit de l'assainissement du foncier destiné à l'investissement. Une purge dans le milieu, un coup de pied dans la fourmilière, afin de récupérer les terrains mal attribués. Il est des plus urgent que les pouvoirs publics prennent toutes les dispositions pour assainir le foncier industriel et touristique dans la wilaya d’Oran ,mais aussi combattre ce réseau de la «Issaba du foncier industriel» qui active en toute impunité par l’intermédiaire de courtiers professionnels au niveau de la wilaya d’Oran.