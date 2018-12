LE FLN ET LE RND SE LIVRE UNE RUDE BATAILLE : La campagne des sénatoriales bat son plein à Oran

Il s'agit de la candidature de Adlane Abdeljalil, membre de l'APC de Bir El Djir, un jeune avocat issu du parti FLN, qui ne semble pas avoir de chance, sa candidature a été rejetée par les services de la DRAG (Direction de la Réglementation et de l'administration Générale). Au début des promesses ont été échangées à tour de bras en contrepartie des voix des élus appelés à se prononcer à ce scrutin. Un vote, pareil aux précédentes élections sénatoriales, se dessine totalement en faveur de deux candidats en l'occurrence le professeur Boubekeur Mohamed P /APW d'Oran issu du parti FLN, et M.Zelmat du parti RND idem comme c’était le cas dans le passé entre FLN et RND ne laissait guère de place à de nouvelles têtes. Le RND, vient de présenter son futur candidat Zellat membre de l'APW d'Oran va entrer en course avec son frère ennemi du FLN Boubekeur Mohamed les frères ennemis RND et FLN. Le vieux parti justement semble ne pas avoir misé sur le bon candidat, à en croire les voix qui s’élèvent contre la désignation du candidat M Boubekeur Mohamed. Ce représentant du FLN à Oran est considéré comme un nouveau venu sur la scène politique par des anciens militants estimant qu’ils auraient dû être désignés au vu de leur parcours au sein de ce parti disposant de 550 élus, mais aussi pour le vainqueur des primaires en l'endurance M. Cerra Cheraka Benaissa, qui a récolté 247 voix, contre 150 voix de Boubekeur , qui a démissionné. Ce week-end, il a organisé une première rencontre des élus de la mouhafadha Est d'Oran en compagnie des députés d'Oran pour les sensibiliser à soutenir et à voter pour la candidature du professeur Boubekeur Mohamed....! Là, d'après les investigations recueillies de part et d'autre , on vient d'apprendre encore une fois dans les coulisses qu'un consensus sous forme de pacte a été compromis entre les deux candidats, des négociations introduites par un député fervent d'Oran, pour ne citer que son nom, a été l'initiateur de cet arrangement entre les deux candidats à savoir, soutenir la candidature de Boubekeur Mohamed mais sous condition de céder le fauteuil du poste de P/APW à Cerra Cheraka Benaissa en attendant la fin de mandat de l'actuel sénateur d'Oran Kazi Tani Abdelhak en 2021, pour qu'il se présente comme leader au poste de sénateur, mais le hic de toute cette mascarade, c'est les éléments les plus proches du président de l'APW qui ont été les bras droit de Boubekeur pour ne pas les citer tous et qui ont reçus sans aucun doute des garanties pour prendre le poste de la présidence de l'assemblée populaire de la wilaya d'Oran. Toutefois, depuis le jeudi en après midi, au niveau du siège de la wilaya, des rumeurs insistantes faisaient état de l’invalidation de la candidature, du P/APW Boubekeur Mohamed en chute libre pour cette course des sénatoriales, même si le vice P/APW d’obédience FLN, déclaré vainqueur lors des préliminaires du FLN à Oran, pour les sénatoriales du 29 décembre prochain, en l’occurrence Benaissa Cheraka serait retiré, au profit de l’actuel P/APW d’Oran le Professeur Mohamed Boubekeur. Le retrait de Benaissa Cheraka, membre de l’APW d’Oran et Mouhafedh d'Oran (avant de céder sa place), serait lié selon les infos qui circulent à Oran à cette vidéo diffusée sur les réseaux sociaux montrant un député soudoyant un élu local du FLN, en vue de soutenir la candidature de celui qui avait été déclaré dernièrement. Une enquête judiciaire aurait même été ouverte au sujet de la vidéo en question.