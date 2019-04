LE FFS FACE A UN SCHISME INTERNE : Deux membres de l’instance présidentielle dénoncent Ali Laskri

Le FFS fait face à un schisme interne qui menace de le faire exploser. En effet, deux membres de l’instance présidentielle de ce parti, Hayat Taiati et Sofiane Chioukh dressent un constat accablant de la gestion de «l’autoproclamé coordinateur» Ali Laskri. Ce dernier a, dans une conférence de presse qu’il a animée, le dimanche 31 mars 2019, accusé des responsables et des élus du parti qui contestent sa gestion autoritaire, d’avoir cherché «à neutraliser le FFS et obéir aux officines ténébreuses du pouvoir après l’annonce de sa position du boycott actif des élections présidentielles». Une accusation qualifiée «d’irresponsable et inadmissible», par les deux membres de l’instance présidentielle, relevant que le courroux d’Ali Laskri remonte au 25 janvier dernier quand ils avaient dénoncé la nomination «anti-statutaire» de l’ex-Premier Secrétaire Hadj Djilani, et l’exigence de la présentation aux membres de l’IP et devant le Conseil National d'un bilan financier dûment certifié par un commissaire aux comptes et un budget de fonctionnement. Hayat Taiati et Soufiane Chioukh accusent en outre Ali Laskri d’avoir présenté d’une proposition de sortie de crise qui «émanerait du FFS», alors «qu’elle n’a jamais été débattue dans les instances du parti». Pour eux il s’agit clairement d’une «flagrante violation» de l’article 37 des statuts qui stipulent que «Le Conseil National est une instance délibérante et de contrôle. Il arrête les positions du parti dans le respect des résolutions du Congrès». C’est pourquoi, les deux responsables soulignent que cette proposition n’engage que ses auteurs «et en aucune manière le Front des Forces Socialistes».