LE DSP FAIT LE POINT DE LA SITUATION SANITAIRE : Pas de cas positif de coronavirus à Mostaganem

M. Toufik Ahmed Khalil, directeur de la santé et de la population de Mostaganem a déclaré que « jusqu’à 15 heures du Mardi 16 Mars 2020, il n’est enregistré aucun cas de personnes atteintes par le virus corona. Actuellement, il y a quatre (04) suspects, enregistrés depuis le Vendredi passé dont deux (02) d’entre eux ont été déclarés absolument sains par les résultats des analyses de l’Institut Pasteur qui ont été reçus aujourd’hui et qui se sont avérés négatifs » a-t-il indiqué. Poursuivant le point de la situation, il a ajouté que, s’agissant des cas de : « la personne hospitalisée à l’entreprise publique de la santé de Mostaganem, celle du sujet Tunisien hospitalisé à Sidi-Ali et de la personne hospitalisée à Ain Tèdeles en l’occurrence, l’étudiante qui poursuit son cursus au niveau de l’université de Blida et qui était chez sa famille à Ain Tèdeles, sont encore sous observation médicale et ce, en attendant de recevoir les résultats des analyses de leurs prélèvements envoyés à l’Institut Pasteur ».Dans le même contexte, le directeur de la DSP a précisé que : « entre-temps, un quatrième cas de suspicion d’un immigré, présentant des symptômes de la grippe a été pris en considération et placé en isolation sanitaire dans l’hôpital, et sur lequel des prélèvements d’échantillons, ont été faits et envoyés à l’Institut Pasteur, aux fins d’analyses ». Abordant dans le même sens, M Toufik Ahmed Khalil a indiqué que : « additionnellement, nous avons un cas de guérison de cette personne qui a fui de l’hôpital de Boufarik, dans la nuit du 7 - 8 mars 2020, et qui présentait un état positif mais qui est néanmoins gardé en état d’observation, au niveau de l’hôpital psychiatrique de Mostaganem, vu l’ état mental perturbé de ce malade ».Par ailleurs, M. Toufik-Ahmed Khalil ,a indiqué que : « les dispositions préventives sont prises à tous les niveaux des établissements hospitaliers ,notamment pour ce qui concerne les moyens et en particulier, tout le personnel médical et paramédical » tout en rappelant que la cellule de veille sanitaire est pratiquement en session ouverte,24 heures sur 24,pour suivre la situation et intervenir en cas de besoin ».Et pour conclure, il a précisé que : « maintenant c’est au citoyen de s’attacher à la prévention qui est maintenant le rôle du citoyen selon les instructions du gouvernement et du Ministère de la santé, notamment en matière de rassemblements a éviter, de propreté individuelle et collective ainsi que toutes les mesures tendant à endiguer la propagation de la maladie».