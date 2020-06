LE DIRECTEUR DES TRANSPORTS DE TIZI OUZOU REAFFIRME : ‘’Aucune augmentation des tarifs n'est tolérée"

Aucune augmentation des tarifs du transport décidée unilatéralement "ne sera tolérée", a réaffirmé vendredi le directeur local des transports de Tizi Ouzou, Samir Nait Youcef. Contacté par l'APS après la décision des transporteurs privés des voyageurs de la wilaya de Tizi-Ouzou de reprendre le travail avec une augmentation des tarifs, M. Nait Youcef a insisté que "la question de réviser à la hausse les prix du transport est indiscutable tant que la grille tarifaire n’a pas été révisée. Ils n’ont pas le droit de procéder à une augmentation sans l’aval du ministère des transports". S’agissant du protocole sanitaire recommandé par les autorités pour lutter conter la propagation du Covid-19, le même responsable a rappelé que le port d’un masque est obligatoire pour le chauffeur et les voyageurs, du gel hydro-alcoolique doit être mis à la disposition des voyageurs à l’intérieur du moyens de transport, et la désinfection régulière des bus taxis et fourgons, doit être effectuée régulièrement. Quant à la mesure qui oblige les transporteurs à ne prendre que 50 % des capacités de leurs véhicules en nombre de voyageurs, le directeur des transports a indiqué que les concernés ont refusé de s’y soumettre, justifiant leur position par le fait qu’ils peuvent faire respecter la distanciation à l’intérieur des moyens de transports sans avoir à se soumettre à cette recommandation. Il a ajouté qu’il envisageait de "faire une proposition à la wilaya pour voir, en fonction des spécificités des moyens de transport utilisés localement, s’il est possible de dépasser le taux de 50 % avec respect de la distanciation recommandée".