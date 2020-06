LE DIRECTEUR DES POSTES DE MOSTAGANEM A REFLEXION : Les zones d’ombre prises en compte par les services postaux

Dans le cadre du redéploiement des services de poste et télécommunication à travers la wilaya de Mostaganem, M.Mohamed Djemaie, directeur de wilaya de ce secteur stratégique a indiqué que les zones d’ombre du milieu rural sont prises en compte dans la stratégie de développements, au même titre que les zones urbaines en matière d’offre de services, financiers, postaux et de télécommunication. Cette fois, nous parlerons du volet postal où M.M Djemaie a souligné que le secteur a, dans ses objectifs l’amélioration constante des infrastructures postales afin de faire bénéficier ses services jusqu’aux douars les plus reculés, enclavés ou déshérités. Pour ce faire, il a fait savoir que des opérations de réhabilitation et des extensions des infrastructures postales sont entreprises sans cesse et autant de fois que nécessaire, a-t-il précisé. Pour l’exemple, il a indiqué qu’au cours des deux dernières années, des opérations ont été réalisées en matière d’extension et des réhabilitations de plus d’une dizaine de postes, notamment au niveau des localités de Nekmaria, Ouled Baroudi, Khadra, Louza, Ouled Chafâa, Safsaf, Mansourah,Ouled Ammar, Aïn Boudinar, Ouled Hammou .Au cours de cette année, à noter que le projet de réalisation de trois (03) nouveaux bureaux de postes ont été programmés pour être implantés au niveau des communes de Tazgaït, Kheireddine et Achâacha ainsi qu’au Douar « Ouled Hamdane ». Toujours dans le volet Postes ,il a indiqué qu’il a été fait option d’acquérir un « bureau de poste itinérant » afin de pouvoir assurer les divers services offerts au plus grand nombre possible de Douars, ce qui élimine à leurs résidents les problèmes liés à leurs déplacements vers d’autres bureaux de poste, à souligné M. Mohamed Djemaie qui a indiqué qu’il y a, dans cette optique, une planification de journées de virement des pensions de retraites comme ce fut le cas tout récemment pour le Douar Ouled Senoussi de la Commune de Fornaka et de Tazgaït…Le Directeur des Postes et de des télécommunication a précisé entre autres que les services rendus par ce bureau de poste itinérant sont exactement les mêmes que ceux des autres bureaux de postes ordinaires et même ceux fournis par la Recette principale (RP),aux normes et selon les mêmes techniques (IBP & informatique). En somme, avec ce genre d’outil moderne, c’est la poste qui va à la rencontre des usagers des contrées lointaines pour leur offrir des prestations de service de qualité égale à celles des centres urbains et ce, dans un guichet unique a-t-il conclu promettant de donner des informations, la prochaine fois sur le volet des services financiers et ceux des Télécommunications ,dans ces même zones d’ombre qui restent parmi les préoccupations majeures du secteur.