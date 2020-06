LE DIRECTEUR DE LA SONELGAZ MOSTAGANEM A REFLEXION : Plus de 1,6 milliard de cts pour la zone de Kharrouba

Le directeur de l’Entreprise de distribution de l’électricité et de gaz de Mostaganem, M.Abdesselam Touabti, a révélé que tous les préparatifs du plan « passage Eté 2020 » ont commencé véritablement en fin 2019-début 2020. Dans ce cadre, il a indiqué que les travaux de ces préparatifs ont touché pratiquement tous les points noirs, sièges de nombreuses perturbations électrique et se poursuivent encore jusqu’à l’horizon 2022. Le plan « passage Eté 2020 » visant à maximiser la prestation et la continuité de service de distribution d’électricité et de gaz a consisté en la réalisation, en matière d’électricité, de 68 kilomètres de réseaux et 13 postes pour un montant de 80 millions de dinars. Pour les postes, la réalisation est à 54%, tandis que pour les lignes, elle est à 41%. A titre d’exemple, il a cité le cas typique sur lequel nos services techniques se sont mobilisés est celui de la zone d’habitat de Kharrouba, à l’extrémité Est de la ville de Mostaganem. En effet, notre focalisation a concerné principalement la cité « Haï Essalam » dont les résidents se sont plaints très souvent auprès de nos services à la suite de nombreuses coupures de courant qui ont eu lieu dans un passé récent. Pour remédier à cette situation inquiétante, M. Abdesselam Touabti à précisé que leur entreprise a du procéder à la rénovation totale de huit (08) équipements annexe abritant les transformateurs de courant toute la zone de Kharrouba dont chacun d’eux coûte la bagatelle de 200 millions de centimes, soit un total d’une somme de 1,6 milliard de centimes. Il a rappelé que ces dits équipements ont été installés depuis une dizaine d’années et depuis, l’usure a eu raison d’eux notamment les conditions particulières de leur fonctionnement, sous l’influence d’un climat maritime chaud, humide et chargé de microparticules nocives. S’agissant des équipements dits « privés » installés au niveau du siège de l’Université Abdelhamid Benbadis, située dans la même zone de Kharrouba, le Directeur de l’entreprise, M. Abdesselam Touabti, à indiqué que les équipements en question ne dépendent pas de son Entreprise et c’est aux responsables de ladite Université de prendre en charge leur rénovation. A l’heure actuelle, il est dit que les habitants affichent leur satisfaction quant à l’amélioration de la qualité et continuité de services qui ont été assurés par l’Entreprise de distribution de l’électricité et de gaz. Du reste, il est à noter que cette entreprise est entrain de procéder à la réalisation d’un nouveau poste transformateur de courant électrique au niveau de la commune de Aïn-Nouissy, doté d’un potentiel de 60-30 KVA, coûtant un investissement de 180 milliards de centimes financé par l’entreprise. Une fois achevé, en 2021-2022, ce poste résoudra tous les problèmes de perturbation dans la distribution en énergie électrique au niveau de la région Est de Mostaganem, à savoir : les régions d’Aïn Nouissy, Fornaka, Hassi-Mamèche, Mazagran, Stidia et même la Daïra de Bouguirat. Entre-temps, il est demandé aux riverains de faciliter à l’entreprise de distribution de l’électricité et de gaz, la servitude de passage des moyens de transport du courant qui doivent, par nécessité d’utilité publique, traverser leurs terres pour le maillage du réseau électrique.