LE DIRECTEUR DE L'HYGIENE ET DE L'ASSAINISSEMENT LIMOGE : L'APC d'Oran face à une crise financière

Suite aux différents débrayages des collecteurs privés de déchets ménagers qui n'ont pas perçu leur dus, mais uniquement des promesses qui ont pas abouti à un accord qui est tombé à l'eau, du fait que l'actuel maire d'Oran Boukhatem Noureddine n'a pas pu géré convenablement cette deuxième ville d'Algérie sachant bien que les sommiers de consistance font défaut depuis une décennie voire 2008 et personne des élus ni encore moins des pouvoirs publics n'a osé lui soulever le problème de peur des représailles administratives et de ces faits devant l'absence de paiement des différentes créances qui dépassent de loin les 100 milliards si l'on cite quelques unes à l'image de ceux de la Sonelgaz, la SEOR, les Assurances et les différents prestataires de services pour ne les citer tous, a jugé utile de suspendre le DHA ( Directeur de l'hygiène et de l'assainissement), une sanction arbitraire pour le remplacer par Senouci Mehdi, un proche que va sans doute convaincre ces concessionnaire de reprendre leur travail en attendant une régulation prochaine. Il est à signaler que l'ex wali d'Oran, M. Chérifi Mouloud à alloué plus de cinq subventions d'un montant lourd qui dépasse largement les deux milliards de centimes pour honorer les différents prestataires de services de la commune d’Oran notamment, les entreprises qui ont réalisé le projet des travaux de réhabilitation de l'ancien siège de l'hôtel de ville d'un montant de plus de 50 milliards, n'est pas à ce jour réceptionné pour des motifs purement de mauvaise gestion. Cette deuxième ville d'Algérie avec toutes ces richesses du sommier de consistance, peine à retrouver ses marques du fait qu'elle dépasse les compétences de l'actuel maire d'obéissance FLN qui depuis 20 longues années nage dans les eaux troubles, est qualifié d'incompétence dans tous les domaines et la ville d'El Bahia croule sous les ordures en attendant des jours meilleurs.