LE DIRECTEUR DE L’ANSEJ DE MOSTAGANEM AFFIRME: Des propositions à la tutelle et 18 nouveaux projets agréés

Ce dernier a indiqué que sur la base des recommandations de la Direction générale de l'Agence nationale pour le soutien à l'emploi des jeunes et en application des recommandations du ministère de tutelle, a été organisée une réunion consultative avec divers responsables locaux et jeunes entrepreneurs. Dans ce cadre, il a signalé que des discussions ont eu lieu entre les différentes parties impliquées dans le processus de développement des micro-entreprises en ce sens que celles-ci, après le constat sur le terrain, des propositions sous forme de suggestion se sont imposées d’elles-mêmes. Celles-ci visent à trouver des mécanismes tendant à assouplir certains textes pour lever les difficultés que rencontrent certains jeunes promoteurs. Dans cet ordre d’idées, la Délégation de l’ANSEJ de Mostaganem a organisé le 11 juin 2020 une réunion avec les propriétaires des mini-entreprises, au cours de laquelle ils ont exprimé leurs préoccupations quant aux obstacles auxquels ils sont confrontés et auxquels ils ont suggéré des solutions permettant soit de rebooter, soit de booster leur niveau d’activité soit de leur accorder des faveurs d’assouplissements. Parmi ces mesures, il y a le gel des poursuites judiciaires des affaires tombées en contentieux financier, le rééchelonnement des crédits octroyés sans application du taux de service de la dette, par exemple, pour ne citer que celles-ci qui ont d’ailleurs été appliquées provisoirement au niveau local grâce à l’initiative de la délégation de l’ANSEJ de Mostaganem .Pour avoir une certaine souplesse leur permettant de se dépanner par eux-mêmes et par leurs propres moyens. Dans un contexte qui connait beaucoup de fluctuations et des contraintes administratives, il a paru utile de saisir la tutelle afin qu’elle puisse prendre en considération les suggestions et propositions qui ont découlé de cette rencontre des jeunes entrepreneurs et de leur principal pivot. Toutefois, l’une des plus importantes suggestions est celle qui consiste à impliquer les autres secteurs dans des facilitations exceptionnelles et un statut particulier des micro-entreprises leur permettant d’avoir un accès : appels d’offres et contrats de réalisations au niveau de leurs communes respectives. En outre, M. Abdellah Nihal ,Délégué de wilaya de l’ANSEJ de Mostaganem a longuement insisté à l’élaboration et la mise en place d’une « carte des potentialités sectorielles et professionnelles » qui sera un véritable outil de référence permettant d’adapter les compétences professionnelles aux ressources spécifiques, vers une efficience de l’emploi à quelque niveau que ce soit. La généralisation systématique de textes en vigueur est un sérieux handicap qu’il s’agit de contourner d’une part, pour le plein emploi des compétences (Université, formation professionnelle et autres) dans une wilaya où la création de micro-entreprise ne concerne que 10% de jeunes universitaires ,35% de jeunes issus de la formation professionnelle et le reste partagé entre les services et l’agriculture alors que pour le secteur du tourisme, il reste beaucoup à faire. Le déséquilibre apparent doit être corrigé a estimé M. Abdellah Nihal qui n’a pas caché que son agence ambitionne d’encourager de donner un coup de fouet au développement de la micro entreprise en s’attaquant à éliminer les goulots d’étranglement des initiatives notamment, dans le domaine de l’innovation (Startup), le tourisme et la transformation agro-al des produits excédentaires. Avant de conclure cette conférence de presse, le Délégué de wilaya de l’ANSEJ a fait remarquer que ses services n’ont pas chômé pendant la période de confinement sanitaire puisqu’ils ont pu assurer une formation à distance, via « Youtube »,à de jeunes porteurs de projets et dont 18 projets on été agréés selon les formalités en vigueur et le protocole d’évaluation de la formation à distance qui, du, reste a été assurée magistralement par M. Amine Bouchikhi, chef de service de la formation de l’Agence ANSEJ de Mostaganem.