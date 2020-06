LE DIRECTEUR DE L'AGENCE FONCIÈRE, LE DIRECTEUR DU CADASTRE ET PLUSIEURS RESPONSABLES PLACES SOUS MANDAT DE DÉPÔT : Tiaret au cœur d’un scandale foncier

Le magistrat-instructeur, près le tribunal de Tiaret et dans une heure très tardive de la nuit, allant du dimanche au lundi 22 juin 2020,a ordonné la mise sous mandat de dépôt du directeur général de l'agence de régulation foncière(ex-AFCOT) et son adjoint, ainsi que le directeur de cadastre de la wilaya et le responsable de la conservation foncière de la daïra de Tiaret, apprend-on auprès des sources généralement bien informées . Nos sources ajoutent que 5 autres responsables et employés ont été mis sous contrôle judiciaire. Ces personnes sont poursuivies pour trafic d'influence, détournement de lots de terrains au profit de personnes influentes dont l'une aurait acquis illicitement plus de 8 lots de terrain et autres privilèges ,le faux et usage de faux, falsifications des écritures authentiques et abus d'autorité .Nos sources précisent également que les investigations menées par les services de police judiciaire, relevant de la sûreté de wilaya, se sont étalées sur plus de 4 mois et plus de 200 personnes dont des bénéficiaires de lots de terrains ont été auditionnées par les services de police. Il est très utile de rappeler, que les enquêtes ont été déclenchées suite aux articles publies antérieurement par le journal "Réflexion", à l'exemple de l'octroi de 2 livrets fonciers pour un seul lot et aussi les interventions de hauts responsables avec des personnes ayant pignon sur rue, tout en notant que le procureur général ,près la cour de Tiaret, a confié au journal "Réflexion" que la justice est au-dessus de tous, et nul n'est à l'abri du viseur de la justice. Certains observateurs, n'excluent pas que des enquêtes vont toucher de hauts responsables à la wilaya de Tiaret, ayant acquis des lots de terrains et déjà des noms de "grosses pointures", circulent dans les coulisses .Un scandale de très haut calibre vient de secouer cette agence qui de tous temps était visitée par des commanditaires de détournements et selon des indiscrétions. Par ailleurs, une autre source, nous a confié que plus de 200 lots de terrains ont été "offerts" et cédés à de hauts responsables durant les dernières années.