LE DGSN KHELIFA OUNISSI A ORAN : Inauguration de plusieurs structures de police

A Arzew, le DGSN a inauguré le nouveau siège de la sûreté de daïra qui englobe une population de 85.232 habitants, abritant la zone pétrochimique. Ce nouveau siège dont la réalisation a nécessité une enveloppe financière de plus de 182 millions de dinars qui a été réalisé en 12 mois et réceptionné en 2018, s’étend sur une superficie globale de 3.663 mètres carrés, il s'inscrit dans le cadre de la modernisation des structures de la sûreté nationale, selon les explications fournies sur place. Le ratio de la couverture policière par rapport à la population de la wilaya d'Oran est de un policier pour 543. Toujours dans la même foulée,le DGSN, Khelifa Ounissi a également inauguré le nouveau siège de la daïra côtière d’Aïn El-Turck, zone touristique du littoral à l'ouest d'Oran qui compte une population de 44.738 habitants. Cette structure avait été également réceptionnée en 2018 pour un coût de 190 millions dinars, soit 149 millions de dinars sur le budget de la wilaya et 41 millions de dinars accordés par le programme PCD (Plan Communal de Développement). Ensuite la délégation qu'accompagnait le DGSN Khelifa Ounissi s"est dirigée vers le siège de la wilaya d'Oran, où il a été procédé à l'installation de M. Douissi Djilali, dans ses nouvelles fonctions de chef de sûreté de wilaya en remplacement de l'ex chef de sûreté de wilaya M. Chakour Mohamed. Au cours de cette cérémonie, le directeur général de la Sûreté nationale a appelé à jeter davantage de ponts de coordination et de coopération entre les différents services du corps de la police, pour "une meilleure protection des citoyens et du pays contre tous les fléaux".Soulignant que la ressource humaine constitue "l'épine dorsale" de la politique de développement et de modernisation de la Sûreté nationale, M. Khelifa Ounissi a encouragé les jeunes compétences du corps de la police à s'imprégner des expériences de leurs ainés "pour répondre aux attentes des citoyens et du pays".Cette cérémonie a été tenue en présence du wali d'Oran Djellaoui Abdelkader et des autorités locales civiles et militaires. En dernier lieu, le DGSN a clôturé sa visite par la distribution de 250 décisions d'attribution de logements de type AADL au profit des agents et ayant droits du corps de police de la wilaya d'Oran et de Saida.