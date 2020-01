LE DEVELOPPEMENT LOCAL TOUJOURS A L’ARRET A TISSEMSILT : Quelles sont les priorités des responsables ???

Les citoyens de Tissemsilt ont remarqué depuis quelques temps et avec une grande amertume notamment au chef-lieu de la wilaya, que certains projets qui ne revêtent plus le caractère d’urgence ou de grande utilité publique, sont souvent dans les prévisions des responsables, alors qu’au moment où des situations qui nécessitent réellement l’intervention responsable sont ignorées, où dans le meilleur des cas justifiées par le manque des enveloppes financières. Cet état de fait s’applique pour des dizaines de projets à l’image de ceux de l’éclairage qui ne touchent que les lampadaires, ou la rénovation des poteaux électriques placés dans des quartiers pauvres, tels Hai Bentammar Ahmed ou encore de ce rond-point à la sortie de la ville. Un rond-point qui est à sa troisième réalisation et à chaque fois, ce sont des centaines de millions de l’argent des contribuables qui partent en fumée. Le dernier projet ne date que de quelques mois, on détruit pour reconstruire après au moment ou d’autres priorités sont reléguées au stade des affaires courantes quotidiennes, à l’exemple des locaux commerciaux abandonnés et transformés au grand jour en habitations de fortune, avaloirs et autres regards toujours obstrués, l’éclairage défaillant, les routes dégradées etc.… Pourquoi ? La réponse, on l’a trouve certainement chez eux, mais sachant toujours que les réponses évasives étaient toujours leur fort, les interpellations citoyennes sont dirigées vers le premier responsable de la wilaya où désormais le commun des citoyens fait appel à la conscience de ce responsable afin qu’il se penche sur les vrais problèmes de la population et concrétiser les projets d’utilité publique qui revêtent l’aspect prioritaire.