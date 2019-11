LE DEPUTE KACEM LAID A REFLEXION : ‘’Mihoubi est l'homme de la situation’’

S'exprimant lors d'un point de presse au siège du journal ‘’ Réflexion’’, le député M. Kacem Laid, coordinateur du parti du Rassemblement National Démocratique (RND) à Mostaganem et directeur de campagne du candidat M. Mihoubi Azzedine, a discuté longuement de la situation politique et urgente qui empire la scène algérienne et l’urgence d’aller aux urnes pour éviter le pire et élire un Président capable de faire sortir le pays de la crise .

Commentant l’évènement capital et grandiose que vit l’Algérie actuellement, celui de l’élection présidentielle du 12 décembre 2019, M. Kacem Laid a déclaré qu'en tant que membre national du bureau du parti du RND chargé des élus, a rejeté fort l’idée que son parti soutienne un autre candidat du moment où le RND regorge de personnalités présidentiables.’’ Le RND doit cesser de jouer le rôle de comité de soutien, alors qu’il a été créé pour gouverner, et de là l’idée de présenter un candidat a germé, et le nom de Azzedine Mihoubi, a été plébiscité par l’ensemble des militants et cadres du parti RND à travers tout le pays.

S’expliquant sur le pourquoi, le RND est entré dans la course électorale, le député du RND a répondu ‘’on est arrivé à un point où l’élection présidentielle s’impose. L’Algérie a besoin d’un président de la République, il est inconcevable de laisser un pays au poids d’un continent comme l’Algérie sans président face à une situation socio-économique complexe et des enjeux sécuritaires en pleines mutations. Le RND a pris la décision et pour la première fois de son histoire. Il a opté pour Mihoubi, un homme de paix par excellence, avec un parcours professionnel très riche .Un cadre de rang de ministre, honnête, sincère, intellectuel, et ouvert au dialogue, il est clair qu'il est l'homme de la situation ayant le pouvoir de faire sortir le pays de la crise politique et économique .



LE PROGRAMME DU CANDIDAT MIHOUBI

Parlant du programme électoral du candidat du RND, M. Kacem Laid a révélé que Mihoubi, a présenté un programme consistant et varié capable d’apporter des solutions à la crise : ‘’notre candidat a un programme électoral qui comporte une centaine de propositions et plus particulièrement quinze –engagements- stratégiques, axés sur la réalisation de réformes institutionnelles profondes et l’amélioration de la situation socio-économique du citoyen, a expliqué M. Kacem Laid. Ajoutant que :’’ce programme, placé sous le slogan « Je m’engage », a été conçu sur la base d’une analyse de la situation politique, socio-économique et culturelle du pays, et propose plus de 200 mesures pratiques en vue de reconquérir la confiance du citoyen, assurant qu’il apportera la confiance entre le Pouvoir et le peuple et renforcera davantage les libertés politiques, collectives et individuelles qui ne portent pas atteinte aux coutumes et traditions », détaille le coordinateur de RND à Mostaganem. Au volet économique, M. Mihoubi s’engage à mener des réformes structurelles qui permettent d’améliorer le climat des affaires et de réunir les conditions du décollage économique de l’Algérie. Dans ce contexte, il a indiqué qu’il formera un Gouvernement de compétences nationales, créera un grand ministère de l’économie et promouvra le rôle consultatif du Conseil national économique et social (CNES) », a rappelé M. Kacem Laid. Quant au volet social, M. Mihoubi mise sur le principe de l’égalité en droits et chances en vue de bénéficier d’un service public de qualité. Pour la politique extérieure, M. Mihoubi a promis la poursuite du soutien aux deux causes, palestinienne et sahraouie et de la consécration des principes sur lesquels est fondée la diplomatie algérienne, à savoir la non-ingérence dans les affaires internes des pays et le règlement des conflits internationaux par les voies pacifiques.

Au sujet du Hirak, le député du RND a salué les sorties pacifiques des jeunes, affirmant que « les Algériens sont sortis dans un Hirak populaire en quête de nouveaux espaces pour l’exercice de leur lutte politique en dehors des cadres traditionnels, réitérant l’engagement du candidat du RND dans ce sens, à « œuvrer à comprendre cette mutation et la cerner, notamment à travers, l’actualisation de la forme actuelle du système et de le raffermir à travers la concrétisation de plus d’acquis au profit des libertés et de l’indépendance des deux pouvoirs, judiciaire et législatif ». Ajoutant que le mouvement du Hirak a obtenu ce qu’il voulait, le président est parti, les dossiers de corruption ont été ouverts, maintenant il faut bien un président pour le pays », a conclu M. Kacem, saluant la position de l’ANP sur la crise en cours en Algérie : « l’armée algérienne est unique dans le monde, elle a imposé le respect tout en étant fidèle aux principes de la Révolution de Novembre et ses nobles valeurs dans la mémoire des fidèles générations montantes. Elle contribue à l’édification et à l’avenir du pays pour que l’Algérie prenne le droit chemin, avec l’espoir que les Algériens votent pour une meilleure Algérie » », a achevé M. Kacem Laid son interview avec Réflexion.



QUI EST AZZEDINE MIHOUBI ?

Azzedine Mihoubi né le 1er janvier 1959 à Aïn Khadra à M'Sila , il est un journaliste, poète, romancier et homme politique . Ministre algérien de la Culture de 2015 à 2019, puis secrétaire général par intérim du Rassemblement national démocratique (RND) depuis le 20 juillet 2019. Licencié en littérature et arts plastiques, diplômé de l'École nationale d'administration d'Alger dans la section administration générale. Mihoubi a commencé sa carrière en tant que journaliste en 1986. En 1996, il devient le chef de l'information pour la télévision algérienne. Directeur général de la radio algérienne de 2006 à 2008, puis directeur de la Bibliothèque nationale d'Algérie en 2010. Il a occupé le poste de président de l’union des écrivains algériens de 1998 jusqu’à 2007. De 2003 à 2006, il est également le président de l’Union générale des hommes de lettres arabes. Membre de l'Assemblée populaire nationale de 1997 à 2002. Nommé secrétaire d'État chargé de la communication en 2008 et puis ministre de la Culture de 2015 à 2019. En juillet 2019, il est nommé secrétaire général par intérim du parti RND. Azzedine Mihoubi est l'auteur de dix recueils de poésie et de quatre romans. En 2000, à l’occasion du millénaire une gravure de son poème « watany » est faite sur une plaque en marbre sur la ligne méridienne de Greenwich, à Londres aux côtés de 20 poètes du monde entier. Il est notamment l'auteur du roman, Confessions d'Asskrem qui est paru en arabe et traduit en français en 2010.