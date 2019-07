LE CYCLE DES INTOXICATIONS ALIMENTAIRES REPREND A ORAN : Plus de 44 personnes intoxiquées à Oran et Arzew

Quarante quatre personnes ont été victimes d'une intoxication alimentaire collective, durant cette semaine dans la wilaya d'Oran, dont 27 cas à Arzew «Agées entre 3 et 50 ans, ces dernières avaient consommé de la pizza dans un fast-food au centre-ville d'Arzew. Prises de vomissements, de douleurs abdominales et de diarrhées aigues, les victimes ont été prises en charge aux centres de santé où elles ont reçu les soins nécessaires. Les intoxications alimentaires sont dues au non-respect des règles d'hygiène et de la chaîne de froid, notamment pour les produits périssables, tels les viandes surgelées, l'œuf utilisé dans la confection des gâteaux et des pâtisseries, ainsi que le lait et ses dérivés, les conserves et les boissons. La Direction du commerce, qui a appelé les citoyens à éviter d'acheter des boissons d'origine inconnue ne portant aucune marque commerciale ou étiquetage, a entamé des enquêtes et des investigations sur la boisson ayant causé l'intoxication, sa préparation, son stockage et son conditionnement dans des bouteilles en plastique collectées n'obéissant pas aux règles d’hygiène. Dans ce registre, un dispositif spécial de surveillance et de contrôle, durant la saison estivale, a été mis en place par la direction du Commerce. Pas moins de 60 brigades d'inspection ont été mises sur pied à Oran avec comme mission, le contrôle de l'hygiène et la qualité des produits. Ces brigades seront à pied d'œuvre, tout au long de la semaine et en dehors des heures de travail, pour contrôler la conformité des marchandises aux normes d'hygiène et de conservation des produits, dans les complexes touristiques, les salles des fêtes, les fast-foods, les crémeries, les cafés maures, les hôtels … Ces brigades vont cibler les commerces répartis à travers les 26 communes de la wilaya et en particulier les communes côtières.