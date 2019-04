LE COLONEL A LA RETRAITE LARBI CHERIF : ‘’Les mafieux sont derrière les attaques contre l’ANP’’

Le colonel à la retraite Larbi Chérif a déclaré que les attaques dirigées contre le commandement de l’ANP sont orchestrées par des responsables impliqués dans des affaires de corruption citées dans le dernier discours du chef d’état-major de l’ANP. Intervenant, jeudi soir, sur les plateaux de la chaîne de télévision Ennahar TV, l’ex-officier du DRS explique que «l’alignement de l’institution militaire du côté du peuple et ses décisions assumées pour combattre la corruption, avec son engagement de rouvrir des dossiers aussi lourds que ceux de Khalifa, Sonatrach et El-Boucher, lui ont valu cette guerre qui lui est déclarée par les responsables corrompus et impliqués dans ces affaires», rappelant que «de gros bonnets sont cités dans l’affaire Khalifa et dans d’autres affaires», sans en citer, toutefois, aucun nom. Dans son discours, mercredi dernier, le chef d’état-major, le général Ahmed Gaïd-Salah, avait promis que la justice rouvrira tous les dossiers de corruption, à l’instar de l’affaire Khalifa, Sonatrach et Kamel El-Boucher.