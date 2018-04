LE COLLECTIF DES MEDECINS RESIDENTS SE FISSURE : Les dentistes d'Alger décident d'arrêter la grève

Les médecins résidents dentaires exerçant dans la wilaya d'Alger ont décidé d'arrêter la grève qu'ils ont observée depuis plusieurs semaines à la suite des assemblées générales tenues jeudi, a-t-on appris auprès du collectif des médecins résidents. La décision de suspendre la grève a été prise à la faveur des garanties données respectivement par le ministère de la Santé et celui de l'Enseignement supérieur, a déclaré à l'APS Khadidja Messaadi, membre du collectif des médecins résidents. Elle a, toutefois, souligné que les médecins résidents dentaires de la wilaya d'Oran ont décidé, quant à eux, de "poursuivre la grève" pour exiger des "éclaircissements sur certains points" qui restent en suspens, alors qu'au niveau des wilayas de Constantine et Annaba, des assemblées générales seront organisées au cours de la semaine prochaine pour décider de la reprise ou non de la grève, a-t-elle précisé. Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mokhtar Hasbellaoui, a annoncé ce jeudi avoir instruit son cabinet pour la tenue d'une nouvelle réunion avec les représentants du Collectif autonome des médecins résidents (CAMRA) en vue d'apporter les "éclaircissements nécessaires" pour qu'ils reprennent le travail. Il a rappelé qu'à la suite de la dernière réunion, les médecins résidents avaient tenu des assemblées générales qui ont abouti à d'"autres conclusions", estimant que "certains points soulevés restaient ambigües". Le ministre a ajouté, dans le même cadre, que son département veillait sur "la nécessité d'assurer la continuité des soins des malades".