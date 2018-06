LE CIMETIERE DE SIDI EL HOUARI ABANDONNE : Les responsables de Tissemsilt sont interpellés

Le cimetière de Sidi El Houari dans la ville de Tissemsilt se trouve dans une situation déplorable. Une constatation sur les lieux nous a fait découvrir le degré de dégradation dans laquelle se trouve ce cimetière, des tombes complètement envahies par la brousse et autres herbes sauvages, des arbustes à moitié saccagés, mais ce qui a attiré beaucoup plus notre attention est la présence des bouteilles de vin, canettes de bière et autres tessons éparpillés un peu partout à l’intérieur même de ce cimetière, des citoyens jaloux de la situation nous ont déclaré que l’ implication des responsables locaux est sérieusement engagée dans ce «laisser aller », pourtant il n’est un secret pour personne de ces responsables. L’état de dégradation et de délaissement dans lequel se trouve ce cimetière, ils auraient pu procéder à une opération de clôture du côté des habitations en allant vers Meni Meida et veiller à ce que cet endroit sacré soit assuré par des gardiens , de l’autre côté, une opération de désherbage et de ramassage de ces ordures ne seront que salutaires et tant qu’il est temps pour éviter un éventuel incendie comme c’était le cas par un passé qui n’est pas très lointain.