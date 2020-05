LE CHEF DE BANDE N'EST QU'UN ANCIEN AGENT DE L'ENTREPRISE : Vol de 1,4 milliard de cts d'une entreprise de construction à Oran

Suite à une plainte déposée par le gérant d'une entreprise de construction basé à Oran au niveau de la sûreté urbaine du 24e arrondissement, les éléments relevant de police judiciaire du dit sûreté urbaine en étroite collaboration avec les éléments de la police judiciaire de la sûreté de la wilaya d'Oran ont réussi à l'arrestation des trois cambrioleurs qui ont réussi à accéder au siège de l'entreprise de construction avec la complicité d'un ancien agent qui connait bien la maison. Ils ont pu accéder au coffre fort de force avec des outils tranchants pour dérober la somme de 1,4 milliards de centimes, qu'ils auraient partagée par trois. L’enquête a permis d’arrêter un premier suspect, qui n’est autre qu’un ancien employé de la dite entreprise. Les investigations se sont poursuivies pour aboutir à l’arrestation de ses deux complices, dans un temps record. La perquisition des domiciles des mis en cause, ordonnée par le procureur de la République près le tribunal d’Oran, a permis de récupérer l’argent volé. Tous les mis en cause ,une fois la procédure terminée, ils ont été présentés devant le magistrat instructeur près du tribunal compétent et ont fait l'objet de détention préventive pour les chefs d'inculpation d'association de malfaiteurs suivi de vol par effraction en attendant leur comparution en audience.